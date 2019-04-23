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即市新聞

23/04/2019 11:03

《真知灼見－溫灼培》提防本周美元偏強

　　《真知灼見》當分析美元匯價，我們不能單看經濟及央行貨幣政策方向。假使把重點放在上
述兩因素上，很自然會得出美元走強的結論。但事實告訴我們，美匯指數於過去半年多的日子裏
大致上一直未能突破９５－９８指數點範圍。
　
　　政治上，多方因素不容美元強。美國總統特朗普為改善貿易多次公開反對強美元，甚至有意
左右聯儲局的貨幣政策要求聯儲局再次變得寬鬆，這使美元前景蒙上陰影。而筆者也曾多次於本
欄警告，如英國順利「軟脫歐」解除了一直拖著歐元區的包袱，又或中美貿易談判達致成果，使
環球投資氣氛轉旺，這一切均有機會驅使資金離開現金狀態不利美元。
　
　　可惜，英國國會在如何「脫歐」問題上分歧大，短期料難有一致方向；加上中美貿易談判的
死線不斷被推遲，最新講法是待５、６月才望達成協議，這個拖延使市場現階段缺乏理據推低美
元。不排除美匯指數仍於９５╱９８範圍波動多一段時間；但要提防如本周市場焦點一旦轉向經
濟及貨幣政策強弱的對比上，料有助美元暫向上述範圍頂部進發。
　
＊留意加央行會否改變貨幣政策方向＊
　
　　回觀本周，有兩央行將議息，分別是周三（２４日）的加央行及周四的日本央行；預期兩央
行本周均維持所有貨幣政策不變。要重點留意的是，加央行會否改變其貨幣政策方向，由傾向「
加息」改為「可加可減」。現在，加央行是七大貨幣中唯一傾向加息的央行。鑑於環球經濟是環
扣環的緊扣在一起，當其他央行也不再加息，令人質疑加央行為何還如此堅持其加息意向。
　
＊美周五公布首季ＧＤＰ＊
　
　　經濟數字方面，重點將放在周五（２６日）美國公布的第一季ＧＤＰ的初值數字身上；市場
估計美國第一季ＧＤＰ將增長１﹒８％。若如是，這將較去年第四季的２﹒２％增長有所放慢
。不過，因應上周美國公布２月份貿易赤字按月收窄３﹒４％，這或有助改善首季美國ＧＤＰ的
表現。個別貨幣重點將放在澳洲及新西蘭的經濟數字公布上。本周二（２３日），澳洲將公布第
一季以消費物價指數衡量的通脹數字。周五新西蘭將公布３月份出入口及貿易數字等。記憶上周
由於新西蘭公布的第一季年通脹率大幅回落至１﹒５％水平，牽起市場對新西蘭央行可能減息的
憂慮，使新西蘭元同時跌穿６７美仙的技術心理關口。但假如本周新西蘭公布的出口數字理想，
料可大大紓緩市場對該行減息壓力，並助新西蘭元重上６７美仙之上。
《恆生銀行首席市場策略員　溫灼培》
（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

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