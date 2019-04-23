《經濟通通訊社２３日專訊》外媒引述消息指，渣打集團（０２８８８）正準備進行規模
１０億美元（約７８億港元）的回購股份計劃，有望最快可於今年７月進行，若事成，將成集團
１７年來首次回購。
《星期日泰晤士報》引述分析報道，渣打集團就涉及違反伊朗制裁令，與英國及美國當局達
成和解後，渣打已有以股份回購方式回饋股東之構思，惟指回購計劃仍待英國監管當局審批，料
過程需時９０天，意味回購計劃最快於今年７月進行。
外電引述渣打發言人拒絕回覆市場傳聞。（ｈｌ）
23/04/2019 09:04
傳渣打（０２８８８）準備進行７８億回購股份計劃，最快７月進行
《經濟通通訊社２３日專訊》外媒引述消息指，渣打集團（０２８８８）正準備進行規模
１０億美元（約７８億港元）的回購股份計劃，有望最快可於今年７月進行，若事成，將成集團
１７年來首次回購。
《星期日泰晤士報》引述分析報道，渣打集團就涉及違反伊朗制裁令，與英國及美國當局達
成和解後，渣打已有以股份回購方式回饋股東之構思，惟指回購計劃仍待英國監管當局審批，料
過程需時９０天，意味回購計劃最快於今年７月進行。
外電引述渣打發言人拒絕回覆市場傳聞。（ｈｌ）
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