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即市新聞

23/04/2019 12:09

《匯海澤言－葉澤恆》中東局勢緊張有利油價多於加元

　　《匯海澤言》中東局勢進一步惡化，美國宣布由５月起不會再對任向伊朗石油進口國給予豁
免。美國國務卿蓬佩奧指，所有國家必須根據美國的制裁令，不會再獲得豁免。他強調，做法是
要鼓勵伊朗改變行為，做回一個正常國家。白宮的聲明指，特朗普政府與盟友決心結束對美國的
威脅，維護中東安全。伊朗媒體引述石油部消息人士指，美國將無法令到伊朗零出口。伊朗革命
衛隊則重申，威脅會封鎖伊朗會封鎖霍爾木茲海峽，阻止全球兩成的石油運出。自宣布後，紐約
油價昨日（２２日）上升超過２％，反映中東局勢可能進一步緊張。即使沙地可能增產以紓緩油
價升勢，但市場氣氛將會受到影響。在這情況下，似乎紐約期油有機會挑戰６８至７０美元。但
由於中國與加拿大關係不佳，加上受到美國經濟增長放緩所影響，預料加元短期上升的動力有限
。預料美元兌加元短期在１﹒３２５０至１﹒３４３０左右上落。

＊文翠珊或再遇逼官，不利英國脫歐＊

　　英國媒體報道指，執政的保守黨高層本星期將通知文翠珊，要求她需要在６月底前下台，否
則國會議員將再度擺免她。雖然文翠珊去年１２月避過不信任動議，本應議員不能在一年內再次
逼官，但報道指資深議員布雷迪將向文翠珊表示，黨內有七成議員不滿她處理脫歐的手法，希望
她在６月底前下台，否則將尋求修改黨規。另外，歐洲議會選舉將於５月２３至２６日舉行，假
如英國到時仍未脫歐，將需要參加選舉。歐盟的調查顯示，雖然親歐派將獲得過半數議席，但預
料疑歐派的議席將增加一成。英國仍未有脫歐協議的情況下，預料英國的政治問題仍會困擾英國
經濟及英鎊匯價。英鎊兌美元暫時不可失守１﹒２９５０水平，否則可能有進一步回落的空間。

＊美日下星期再展開貿易談判加上長假期，料日圓匯價企穩＊

　　美日將於下星期再展開貿易談判。由於美國針對日本對美國長期貿易順差，預料日本可能需
要開放更多農產品進口，以改善有關情況。另外，日本將於４月２７日至５月６日放長假期，有
可能令市場上對日圓的需求略為增加。在這情況下，預料美元兌日圓短期在１１１﹒３０至
１１２﹒３０之間上落。《東亞銀行高級外匯市場策略師　葉澤恆》

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