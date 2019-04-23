《宏觀銓局－馬桂銓》綜合ＥＳＧ投資

《宏觀銓局》之前提過，所謂環境、社會及企業管治（ＥＳＧ）的投資，一般分為三大類。

筆者曾提過可持續和負責任的投資（ＳＲＩ）是其中之一。簡單說可持續和負責任的投資就是明

確避免投資那些所謂「壞公司」，而純粹集中投資那些所謂「好公司」。至於第二類的ＥＳＧ投

資則是綜合ＥＳＧ投資。這類型基金要求基金經理在投資前，仔細分析每家公司的ＥＳＧ風險。

綜合ＥＳＧ投資有別於ＳＲＩ投資，其投資範圍並不受制於ＳＲＩ般的硬綁綁教條。基金經理仍

可投資石油或礦業公司，只不過落盤前必須詳細分析目標公司的ＥＳＧ風險。所以綜合ＥＳＧ投

資就是把ＥＳＧ風險分析整合到投資流程當中。

在深入研究綜合ＥＳＧ的細節前，讓筆者先解釋一下相關風險的意義。「環境風險」涉及公

司的碳足跡、用水量、廢物管理和其他污染等因素。「社會風險」是關於人權、工業安全、具爭

議性的產品以及聯合國全球契約簽署國等因素。至於企業治理風險則著眼於董事局的獨立性、管

理層薪酬、商業道德及公司風險管理等。由於綜合ＥＳＧ基金並不排斥任何行業或股票投資，因

此基金經理將需要評估其各項投資的ＥＳＧ風險，還需要一直就此類投資適時更新相關風險分析

。對於ＥＳＧ筆者最常遇到的問題就是：到底這些（ＥＳＧ）的投資會否提升基金整體表現。筆

者通常會這樣答：「長遠來看，一定會。」讓我列舉以下例子說明一下。我們曾檢視一家環球煙

草分銷商的投資案例。雖然他們享有相當的定價能力並且錄得穩健增長，但由於ＥＳＧ風險過高

，我們決定不投這家公司。因現在各國監管機構都推動禁煙，香煙銷量因而下降。另外亦有報道

指出，該公司一直未有正視「供應鏈的勞工標準」的問題。在我們決定後，這家公司的股價下跌

了近３０％。

近期數據顯示美國經濟逐步穩定。３月非農業就業人數增加１９﹒６萬人，失業率維持

３﹒８％不變，平均時薪增長０﹒１％，平均每周工時則延至３４﹒５小時，數據貼近市場預期

。３月份就業機會走勢穩固，分析師認為２月份不理想的就業增長表現是因天氣所累。此外，

ＧＤＰ各分部數據表現都勝預期。汽車銷售在３月份顯著上升，有助推動消費相關ＧＤＰ增長。

設備支出近日繼續疲軟，但相關數據仍然超出預期。２月核心資本貨物出貨量僅跌０﹒１％，低

過預期。

歐洲雖面對經濟放緩，但於穩定方面仍展現一定生機。歐洲綜合採購經理人指數上調０﹒３

個百分點至５１﹒６，較２月僅下跌０﹒２個百分點，ＧＤＰ錄得１﹒２％增長。在１月份

０﹒９％的增幅之上，歐元區零售額於２月份繼續錄得月增長０﹒４％。一二月平均年化增長率

為２％，高於上季平均值。

資產配置方面，歐美雖現轉機，但筆者仍然保持審慎。地區方面依然偏好美國，歐洲次之。

歐美貿易爭端或會升級，故仍有風險。股債之間則維持中立。２０１９年第一季度的企業盈利趨

向失利。鑑於市場今年已經大幅上升，預期會陸續出現獲利回吐。

《安聯投資大中華及東南亞基金業務客戶投資策略師 馬桂銓》

