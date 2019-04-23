港股全日牛皮跌不足一點，收報２９９６３點，成交１０７２億元

《經濟通通訊社２３日專訊》大市今早走勢反覆，早市低開１８０點後，曾低見２９７５５

跌２０８點，受油價影響，油股獨領風騷，午後恆指曾一度反彈至三萬關及十天線

（約３０００９點）之上，高見３００５５漲９２點，惟大市表現走弱，即使部分重磅股略見追

捧，亦難以扭轉大市表現。恆指全日牛皮，收報２９９６３點，跌不足１點，十天線及三萬關得

而復失。主板成交額１０７１﹒７８億元，較上個交易日升１７﹒５％。

國企指數收報１１７３１點，跌３７點或０﹒３２％。

Ａ股表現回吐，上証收報３１９８點，跌１６點或０﹒５１％。深証收報１０１２４點，跌

９９點或０﹒９７％。

重磅股方面，匯控（００００５）升０﹒１５％，報６７﹒７元；港交所（００３８８）跌

０﹒０７％，報２７７元；騰訊（００７００）漲０﹒３６％，報３９３元；中移動

（００９４１）軟０﹒３３％，報７５﹒４５元；友邦（０１２９９）揚０﹒７５％，報

８０﹒３元。建行（００９３９）走低０﹒７１％，報７﹒０１元。工行（０１３９８）挫

０﹒８３％，報５﹒９５元。



＊伊朗原油出口遭制裁帶動油股，人民幣回落航空股受壓＊



隔晚（２２日）國際油價因美國撤回伊朗石油的豁免而大漲，受消息影響「三桶油」普遍上

揚，惟中石化（００３８６）隨市下挫，跌０﹒３３％，報６﹒０９元；中石油（００８５７）

就升１﹒３９％，報５﹒１１元；中海油（００８８３）跟升１﹒４９％，報１４﹒９６元；中

海油田（０２８８３）則升２﹒７％，報８﹒７４元；中集安瑞科（０３８９９）微漲

０﹒１２％，報８﹒２３元。

中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒７０８２，較上個交易日跌４７點子，加

上油價大漲，航空股普遍受壓。東方航空（００６７０）大瀉８﹒５３％，報５﹒４７元；國航

（００７５３）下挫６﹒５７％，報９﹒３８元，是表現最差國指股；南航（０１０５５）跟跌

７﹒４２％，報６﹒８６元；國泰（００２９３）軟３﹒０２％，報１３﹒４８元；中銀航空租

賃（０２５８８）則跌１﹒０２％，報６７﹒７５元。

大華繼顯及麥格理皆發表最新發表研究報告，上調廣汽（０２２３８）目標價，前者由８元

上調至１３元，投資評級由「賣出」上調至「買入」。但汽車股表現隨市走弱，廣汽下挫

５﹒９９％，報９﹒４２元；吉利（００１７５）跟跌１﹒５５％，報１７﹒８４元；比亞迪

（０１２１１）軟２﹒３５％，報５６元；北汽（０１９５８）跌２﹒７１％，報６﹒１元；長

汽（０２３３３）微跌０﹒２９％，報６﹒９５元。

部分內險股逆市造好，國壽（０２６２８）發盈喜，預計今年第一季度淨利潤較去年同期增

加約１０８﹒１４億人幣至１３５﹒１８億人幣，按年增加約８０％至１００％，全日走高

１﹒６％，報２２﹒２５元。平保（０２３１８）漲０﹒７４％，報９５﹒２元，盤中高見９６

元，創１５個月新高。新華保險（０１３３６）跌０﹒７６％，報４５﹒８５元。太平

（００９６６）挫１﹒９３％，報２５﹒４元。



＊官媒指嚴打炒賣內房股下挫，局方料豬價揚豬肉股落鑊＊



據內地《經濟參考報》報道，中共中央政治局召開會議指出，堅持房屋用來住、不可炒賣的

定位，炒作行為的有力管控和嚴厲打擊，積極推動樓市理性預期形成。內房股湧現估盤，中海外

（００６８８）軟１﹒７４％，報２８﹒２５元；潤地（０１１０９）微跌０﹒７４％，報

３３﹒５５元；融創（０１９１８）挫３﹒９５％，報４０﹒１元；碧桂園（０２００７）跌

２﹒９４％，報１２﹒５６元；恆大（０３３３３）跟跌２﹒７６％，報２４﹒７元。

農業農村部稱以整體情況而言，豬價已經提前進入上漲周期，預計全年豬肉產量會下降，後

期生豬供應將趨緊，第四季度活豬價格將會突破２０１６年的歷史高位。受消息影響，萬洲

（００２８８）今日再度破頂，高見９﹒９５元，收漲４﹒２３％，報９﹒６元，是表現最佳藍

籌；惟雨潤食品（０１０６８）走低４﹒２４％，報１﹒５８元；惠生國際（０１３４０）跟跌

１﹒０９％，報０﹒１８２元；中糧肉食（０１６１０）微升０﹒９５％，報３﹒１８元。

財經事務及庫務局局長劉怡翔出訪上海時表示，港交所和中證監已達共識，「同股不同權」

股份將於７月納入滬港通、深港通投資範圍內，今日相關股份略現炒作，美團（０３６９０）漲

１﹒８１％，報５６﹒２元；小米（０１８１０）升４﹒２７％，報１２﹒２元。

醫藥股隨市受壓，中生製藥（０１１７７）挫２﹒９５％，報７﹒５７元，為表現最差藍籌

。石藥（０１０９３）跌２﹒２２％，報１５元。藥明康德（０２３５９）走低５﹒２％，報

９３﹒８元。上海醫藥（０２６０７）下滑４﹒１６％，報１６﹒６元。（ｕｌ）

