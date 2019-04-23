《每周華語－黃溢華》中國地緣政局變遷面面觀

《每周華語》上周中國外長王毅表示本周「一帶一路」大會乃中國今年的重點「主場」外交

，而「一帶一路」亦非中國的地緣「工具」云云。另方面，十多國的戰艦齊集在青島，準備為中

國海軍「建軍節」慶祝。本周中國重大事務多，亦反映中國之國力日強也。



中國全力推動的「一帶一路」國策近大半年遇上大小不同程度的反彈。新中國往「外走」，

自然有利有弊。二、三百年前，中國閉關自守，各大強國用盡方法，自四方八面把中國的大門╱

市場打開。時移勢易，今天中國自身穩定下來，全球化已發展幾十年加上科技之配合，中國反往

外四方八面發展，可利己利人，亦非用槍砲硬使別國打開門戶：地緣政局「變、變、變」乎？海

上「一帶一路」差點兒因為馬來西亞「取消」東岸鐵路計劃而大失分；幸好中馬以友誼為重，且

中鐵建減價，雙方得益使中馬合作可再「起步」。當然，中國往「外走」，非一件易事。不少國

家擔心不只中國長遠自身經濟壯大，美國更擔心中國不易再被「壓」下去，美元最大，但不可讓

人民幣成為重要貨幣。而海陸空地緣政局，中國往「外走」，那怕不易去到南極╱北極，但中國

人已全球流動，中國資金╱資本正不斷往外擴展。不少全球知名品牌的真正老闆乃中國人。而近

廿、卅年，歐美加由強轉弱之中，中國面對很多困難；但相對地，中國的軟硬實力確有改進，至

少在亞洲日本╱韓國╱澳洲也可能加起來仍不是中國的實力。軍事力量重要，但今天已不是「打

」的年代，經濟更為重要，只要自身有足夠的軍事保護力已暫見足夠。



１８９４╱１８９５年，大清給日本擊敗，當年海戰陸戰均敗北。李鴻章在日本馬關談判，

日本希望全力拿下中國土地。怎料李鴻章給日本浪人行刺，差點兒命喪日本馬關。但此一劫卻引

來了沙俄，英法「入局」的機會。沙俄更派出軍人於馬關為李鴻章護駕！沙俄、德法看中日本的

巨大野心，且明治維新乃軍事強化支持下的往「外走」！使其他國家失去利益，不幸大清積弱未

能自保。因而１８９５年沙俄等要求日本對大清讓步：只拿下朝鮮及台灣。日本仍未是強國，因

而忍讓之下，對大清土地之搶奪「手下留情」。此時日本國情有「臥薪嘗膽」之準備，為此向沙

俄等靜待機會，以報一箭之仇。



日本派出不少精英往英國學習軍事，其中下訂單買不少軍艦，亦學習不少海戰的專業學問。

拿下大清賠銀，同時花費在軍事及人才投資。１８９５╱１９０５年的１０年，日本全方位準備

再戰，目標乃確立日本的世界地位及於亞洲取勝大清，力爭更多利益。



１９０４╱１９０５年，日攻打沙俄旅順，俄人閉關不出，但日陸軍找到高地砲轟旅順港，

沙皇只好派出強大北方艦隊，打了地球「一大圈」去到日本「對馬海」遇上日海軍早有準備的圍

攻。１９０５年，沙俄海陸兩戰全敗，日本在美國國力之下，亦只好「見好即收」，但俄人因而

失去不少東北地區的影響力。日本不斷壯大，此時地緣政局極不邾大清了。英法見沙俄也大敗，

在大形勢之下，只好讓日本「坐大」。



不久，１９１４年又有一次大戰，且１９１１年民國成立，中國自身亂作一團，根本無力對

日及各國還擊。全球焦點不久又放在歐洲及１９１７年沙俄「十月大革命」。１９２０╱

１９３０年的年代，地緣政局極不清晰，日本再三擴張軍力，海陸空三軍再壯大，中國軍力有限

！而一次大戰之後，歐洲失去平衡，亦多了俄國的共產黨╱紅軍╱社會主義。社會主義的「誕生

」，使世界多了「選擇」，而資本主義看似到了盡頭。１９２９年美股大跌、股災，全球經濟收

縮，日本加快入侵中國，使國內失業可得以解決，把人民往東北中國推動殖民化。但傳統歐洲的

地緣「主軸」：因為世界大變，已由黃金╱英鎊，轉往美元！因為二次大戰（１９３９年╱

１９４５年）只有一個贏家，即美國╱美元。亦形成了幾個新的社會主義國家，全新的政治格局

形成。１９４５年至今天，地緣「主軸」仍在美國之手上，美元仍主導全球。



世局「變、變、變」。美１９７０年代放棄全本位，聯中「抗」俄，而毛周等人亦看準時機

：加人聯合國，文革全面結束，往「外走」的「第一步」開始形成；首先有首個經濟特區，即深

圳！今天４０年，深圳的ＧＤＰ比香港多一些了，但深圳「加」香港之力量更大。善用之，可為

中國「對內對外」起重要的經濟作用。



１９７０年美中「聯合」乃破天荒之舉且當年俄人也可能看錯此一影響力。今天中俄可「平

起平坐」，乃自１９７０年美尼克遜訪華的「歷史長波」所衍生。毛周等人在重要時刻，讓「紙

」老虎與中國「同行」，正好是中國地緣政局╱政治實力由低點回升的重要「一刻」。２０１９

年及之後，中國往「外走」每一步要十分之小心！日本往外走，終迎來「慘敗」及失控！中國再

起飛，再強化４０年以來的努力，不可只靠「一帶一路」，更需要的是「忍」。



鄧小平先生強調「韜光養晦」！１４億人口的大國，不可亂，也不可不穩。日本１８９５年

的「臥薪嘗膽」乃全力準備報沙俄之「一箭之仇」。「韜光養晦」乃重中之重的中國外交、經濟

發展的哲學。不一定是指導思想，但今天依然必須重視及緊記。一旦多國、全球對中國往外走有

擔心中國會遇上很大的負面反彈，此不足為奇也！《資深市場人士 黃溢華》

