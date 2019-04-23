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即市新聞

23/04/2019 15:19

《股金豐采－涂國彬》油價現突破，待減產決定

　　《股金豐采》在全球市場投資氣氛改善下，風險資產包括油價也做出反彈，尤其是今年以來
有不錯的表現。
　
＊油價今年來反彈有力＊
　
　　供應方面，產油國減產的效應明顯，美國對伊朗和委內瑞拉的制裁均利好油價。需求方面近
期也有明顯的改善，包括中國金融數據好於預期，中美貿易談判接近尾聲，都緩解了對需求端的
擔憂。如此一來，紐油從去年年底的４５美元下方一路反彈，升穿不少重要阻力位，先後重拾
５０、１００和２００日線，連續上漲三個月，首季累積了近三成的漲幅。
　
＊美國收緊伊朗制裁＊
　
　　進入本月，月初油價動能強勁，升至６５美元一線，但隨即展開了橫盤震盪，獲利回吐的壓
力增加，缺乏明確的方向。直到周一，特朗普再次令油市震驚，出乎意料的收緊了伊朗石油出口
禁令，此前美國給予八個國家和地區為期１８０天的豁免，允許繼續購買伊朗原油，原本大家以
為還會延長這個禁令的豁免期，相信這個決定還是有背後的政治用意。
　
＊油價前景不明朗＊
　
　　短線，油價很快急升，突破近期一直遇阻的６５美元，更高見６５﹒９９美元，最終收漲
２﹒３１％，創近半年新高。料該消息還將在近期給油價帶來更多支持。但投資者還要關注其他
不明朗因素，包括全球經濟增速放緩的風險，需要更多數據來驗證，以及６月產油國會議上，產
油國對於未來減產的決定，尤其是沙特和俄羅斯最終的態度。料之後，油價的波幅將進一步擴大
。《永豐金融資產管理董事總經理　涂國彬》（ｍａｒｋｔｏ＠ｗｆｇｏｌｄ﹒ｃｏｍ）
　
＊　涂國彬為證監會持牌人士，並無持有上述股份之財務權益

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