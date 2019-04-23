《鍾之日記》憂政策轉向，魚缸沒復活



《鍾之日記》４月２３日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



復活節假期完結，香江魚缸復市走勢反覆，先跌後靠穩，早市低開１８０點後，曾低見

２９７５５跌２０８點，受油價影響，油股獨領風騷，午後恆指曾一度反彈上揚至三萬關及十天

線（約３０００９點）之上，高見３００５５漲９２點，惟大市表現走弱，豬肉股午後接力造好

，但亦難以扭轉大市表現。恆指全日牛皮，收報２９９６３點，跌不足１點，成交額

１０７１﹒７８億元，較上個交易日升１７﹒５％。

騰訊（００７００）即將啟動「１６＋」試點，網遊准入年齡由１３歲升至１６歲，收市升

０﹒３６％，報３９３元；中生製藥（０１１７７）挫２﹒９５％，是表現最差藍籌。



＊Ａ場三千二再失，外資大手沽貨＊



中共中央政治局上周五（１９日）召開會議認為，第一季度經濟運行總體平穩、好於預期，

開局良好。但會議指出，經濟運行仍然存在不少困難和問題，因此強調以供給側結構性改革的辦

法穩需求、鬆緊適度的貨幣政策，以及結構性去槓桿等政策。但會議不再提及「六穩」的表述，

有專家指出，今次會議政策重點明顯轉向，寬鬆政策宣告結束。而昨日召開的中央財經委員會會

議，再次強調要強化宏觀政策逆周期調節，財政政策要加力提效，減稅降費要盡快落實到位，貨

幣政策要鬆緊適度。

復活節假期期間，Ａ場大幅震盪，滬綜指昨日（２２日）更大跌１﹒７％，是自３月以來最

大單日跌幅。市場情緒今日仍然悲觀，滬綜指一度跌０﹒９％失守三千二關，午後券商釀酒板塊

帶領滬指倒升，但尾盤後力不繼，滬指掉頭轉跌０﹒５１％，收報３１９８﹒５９點，三千二終

不保，深市表現更差，深成指跌０﹒９７％，中小創新指數狠挫２﹒３％。兩市氣氛差，全日成

交額７３３０億元人民幣。外國投資者今日通過滬股通和深股通淨賣出６５億元Ａ股，是自今年

３月２５日以來最高淨賣出。



＊小米有望和內地股民見面，開心漲４％＊



財庫局局長劉怡翔出訪上海時表示，港交所（００３８８）和中證監已有共識，香港的「同

向交易中完成討論。換言之，小米（０１８１０）儘管發行ＣＤＲ（中國存托憑證）計劃落空後

，有望於上市一年後與內地股民見面。市場期待小米成交額和股價表現有所提振。

內地傳媒報道，高通今日宣布攜手ＯＥＭ廠商包括努比亞、一加、ＯＰＰＯ、 ｖｉｖｏ、

小米和中興通訊（００７６３），共同支持中國聯通（００７６２）的５Ｇ部署；以及，小米今

日在北京召開發布會，會上發布６款新品：小米電視、小米壁畫電視、米家互聯網立式空調、米

家走步機、米家電風扇及米家體脂秤。小米受多重消息利好，小米集團股價大升４﹒３％，同樣

是同股不同權股份美團點評（０３６９０）升１﹒８％。

另外，在台灣首富、鴻海董事長郭台銘宣布參選後，富士康系股份一路衝高，但消息經歷４

日?釀後，股價今日大跌，但在高雄市長韓國瑜宣布不會競選後，郭台銘少了一個強力競爭對手

，回吐幅度有所收窄，富智康（０２０３８）全日跌４％，鴻騰精密（０６０８８）跌１﹒４％

。



＊政策重提房住不炒，樓市回春沒那麼簡單＊



中共中央政治局會議要求，要堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，落實好一城一策、

因城施策、城市政府主體責任的長效調控機制。

新華社主管報紙《經濟參考報》今日在頭版刊文指，在各種樓市「噪音」的催化下，出台的

各種經濟金融政策會被有意曲解，將各種穩增長政策與房地產市場進行綁架，文章指目前中國樓

價上漲空間已經非常狹小，建議政府各級主管部門應加強樓市虛假信息、炒作行為的有力管控和

嚴厲打擊，積極推動樓市理性預期形成，並有效推進房地產市場長效機制建設。

政策重提房住不炒，為乍現小陽春的中國樓市帶來壓力，?房股今日普遍軟，新城發展

（０１０３０）挫半成，遠洋集團（０３３７７）跌４﹒３％，萬科企業（０２２０２）挫

４﹒２％，融創中國（０１９１８）跌４％，富力地產（０２７７７）跌３﹒８％。



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