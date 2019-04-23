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即市新聞

23/04/2019 17:00

《鍾之日記》憂政策轉向，魚缸沒復活

　
　　《鍾之日記》４月２３日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。
　
　　復活節假期完結，香江魚缸復市走勢反覆，先跌後靠穩，早市低開１８０點後，曾低見
２９７５５跌２０８點，受油價影響，油股獨領風騷，午後恆指曾一度反彈上揚至三萬關及十天
線（約３０００９點）之上，高見３００５５漲９２點，惟大市表現走弱，豬肉股午後接力造好
，但亦難以扭轉大市表現。恆指全日牛皮，收報２９９６３點，跌不足１點，成交額
１０７１﹒７８億元，較上個交易日升１７﹒５％。
　　騰訊（００７００）即將啟動「１６＋」試點，網遊准入年齡由１３歲升至１６歲，收市升
０﹒３６％，報３９３元；中生製藥（０１１７７）挫２﹒９５％，是表現最差藍籌。
　
＊Ａ場三千二再失，外資大手沽貨＊
　
　　中共中央政治局上周五（１９日）召開會議認為，第一季度經濟運行總體平穩、好於預期，
開局良好。但會議指出，經濟運行仍然存在不少困難和問題，因此強調以供給側結構性改革的辦
法穩需求、鬆緊適度的貨幣政策，以及結構性去槓桿等政策。但會議不再提及「六穩」的表述，
有專家指出，今次會議政策重點明顯轉向，寬鬆政策宣告結束。而昨日召開的中央財經委員會會
議，再次強調要強化宏觀政策逆周期調節，財政政策要加力提效，減稅降費要盡快落實到位，貨
幣政策要鬆緊適度。
　　復活節假期期間，Ａ場大幅震盪，滬綜指昨日（２２日）更大跌１﹒７％，是自３月以來最
大單日跌幅。市場情緒今日仍然悲觀，滬綜指一度跌０﹒９％失守三千二關，午後券商釀酒板塊
帶領滬指倒升，但尾盤後力不繼，滬指掉頭轉跌０﹒５１％，收報３１９８﹒５９點，三千二終
不保，深市表現更差，深成指跌０﹒９７％，中小創新指數狠挫２﹒３％。兩市氣氛差，全日成
交額７３３０億元人民幣。外國投資者今日通過滬股通和深股通淨賣出６５億元Ａ股，是自今年
３月２５日以來最高淨賣出。
　
＊小米有望和內地股民見面，開心漲４％＊
　
　　財庫局局長劉怡翔出訪上海時表示，港交所（００３８８）和中證監已有共識，香港的「同
向交易中完成討論。換言之，小米（０１８１０）儘管發行ＣＤＲ（中國存托憑證）計劃落空後
，有望於上市一年後與內地股民見面。市場期待小米成交額和股價表現有所提振。
　　內地傳媒報道，高通今日宣布攜手ＯＥＭ廠商包括努比亞、一加、ＯＰＰＯ、　ｖｉｖｏ、
小米和中興通訊（００７６３），共同支持中國聯通（００７６２）的５Ｇ部署；以及，小米今
日在北京召開發布會，會上發布６款新品：小米電視、小米壁畫電視、米家互聯網立式空調、米
家走步機、米家電風扇及米家體脂秤。小米受多重消息利好，小米集團股價大升４﹒３％，同樣
是同股不同權股份美團點評（０３６９０）升１﹒８％。
　　另外，在台灣首富、鴻海董事長郭台銘宣布參選後，富士康系股份一路衝高，但消息經歷４
日?釀後，股價今日大跌，但在高雄市長韓國瑜宣布不會競選後，郭台銘少了一個強力競爭對手
，回吐幅度有所收窄，富智康（０２０３８）全日跌４％，鴻騰精密（０６０８８）跌１﹒４％

　
＊政策重提房住不炒，樓市回春沒那麼簡單＊
　
　　中共中央政治局會議要求，要堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，落實好一城一策、
因城施策、城市政府主體責任的長效調控機制。
　　新華社主管報紙《經濟參考報》今日在頭版刊文指，在各種樓市「噪音」的催化下，出台的
各種經濟金融政策會被有意曲解，將各種穩增長政策與房地產市場進行綁架，文章指目前中國樓
價上漲空間已經非常狹小，建議政府各級主管部門應加強樓市虛假信息、炒作行為的有力管控和
嚴厲打擊，積極推動樓市理性預期形成，並有效推進房地產市場長效機制建設。
　　政策重提房住不炒，為乍現小陽春的中國樓市帶來壓力，?房股今日普遍軟，新城發展
（０１０３０）挫半成，遠洋集團（０３３７７）跌４﹒３％，萬科企業（０２２０２）挫
４﹒２％，融創中國（０１９１８）跌４％，富力地產（０２７７７）跌３﹒８％。
　
　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形
　　　　　　　式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出
　　　　　　　投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

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