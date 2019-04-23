【駐滬專電】方星海：實現創新驅動發展資本市場不可或缺

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２３日上海專電》中證監會副主席方星海２２日在中日資本

市場論壇上表示，實現創新驅動發展，資本市場扮演不可或缺的角色。

他提到，中國資本市場在支持創新驅動方面作了四方面工作：

一是推動設立科創板並試點股票發行註冊制，並堅持新股常態化發行，以市場化、法治化為

方向完善ＩＰＯ和再融資制度，支持科創企業上市。２０１６至２０１８年，共有２１２家戰略

性新興產業企業在滬深交易所上市。

二是取消上市公司重大購買等審批，實施併購重組「分道制」，支持創新企業通過併購重組

做優做強。２０１６至２０１８年底，戰略性新興產業上市公司共發生併購重組交易２６９０單

，交易金額１４７７９﹒３７億元（人民幣．下同），佔全市場併購交易總額２２％。

三是支持科技創新企業多渠道股權融資。截至２０１８年底，新三板掛牌的高新技術企業共

６９４７家，佔掛牌公司數量的６５％。同時，優化首發企業中創業投資基金股東的退出安排，

鼓勵證券基金經營機構為科技創新企業提供全方位投融資支持，目前以科技創新等領域為主要投

資方向的公募基金產品已發行約４９０﹒２９億元，私募股權及創業投資基金投資高新技術企業

的在投本金為１０４３９﹒４７億元，佔在投本金總量１９％。

四是積極支持企業拓寬債券融資渠道。２０１６年至２０１８年，高新技術企業發行公司債

券募資２５４８億元。截至２０１８年底，共發行「雙創」債券５０隻，募集資金７９億元。



＊中日簽署ＥＴＦ互通項目協議＊



在當日的論壇上，上交所與日本交易所集團簽署中日ＥＴＦ互通項目協議。方星海表示，日

本長期資金多，需要投資中國這樣收益較高的資本市場；同時中國資本市場也需要更多長期資金

。中國儲蓄多，需要將一部分資金投資到日本這樣收益比較穩定的市場，以分散國別風險。因此

，兩國在證券市場投資領域的合作空間很大。

