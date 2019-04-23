【駐京專電】京滬新房強制上保險，專家稱業主只受益不買單

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２３日北京專電》北京市住宅工程質量潛在缺陷保險暫行管

理辦法公開徵求意見。根據《管理辦法》規定，住宅工程質量潛在缺陷保險適用於北京市新建、

改建和擴建的住宅工程。其中，北京新建住宅工程項目，應在土地出讓合同中，將投保工程質量

潛在缺陷保險列為土地出讓條件。也就是說，新房將強制上保險。

２０１９年３月，住宅工程質量潛在缺陷保險制度已在上海全市商品住宅和保障性住宅範圍

內實施。除上海和北京之外，目前還有廣東等地也正在研究相關制度。

平安產險風險研究與防控部總經理袁勇民表示，有了該制度，一旦發生質量事故，業主可以

直接向保險公司報案，由保險公司提供資金，並介入後續全部維修處置工作，可以最大程度地保

障業主權益，有效解決物業維修耗時久、程序煩等難題，避免因為責任牽扯不清、最後只能由業

主為建築質量問題買單的情況。

對於投保後會不會增加開發商的負擔，進而轉嫁給老百姓，並推高房價？對此，袁勇民表示

，「按上海目前的實施情況看，數據不是很多。考慮到這是開發商為自己購買的保險，而且能減

少自己將來的維保費用，這個成本不一定會轉嫁給消費者。如果單純計算保費對造價影響的話，

保費大概增加造價每平方米３０元至４０元人民幣，相較於上海新房房價的平均水平而言，保費

增加的成本幾乎可以忽略不計。」

