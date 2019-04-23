【一帶一路】首屆「一帶一路」論壇２７９項成果按計劃完成

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２３日北京專電》推進「一帶一路」建設工作領導小組辦公

室綜合組組長肖渭明表示，第一屆「一帶一路」國際合作高峰論壇五大類７６大項２７９項具體

成果已全部按計劃進度完成，其中有的成果還轉入了常態化工作，將持續予以推進。

他還表示，亞洲金融合作協會會員已達１００多家，３８００億元等值人民幣專項貸款有力

支持了共建「一帶一路」框架下的基礎設施合作、產能合作和金融合作，絲路基金完成了新增資

金１０００億元人民幣。

