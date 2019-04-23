《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２３日北京專電》推進「一帶一路」建設工作領導小組辦公
室綜合組組長肖渭明表示，第一屆「一帶一路」國際合作高峰論壇五大類７６大項２７９項具體
成果已全部按計劃進度完成，其中有的成果還轉入了常態化工作，將持續予以推進。
他還表示，亞洲金融合作協會會員已達１００多家，３８００億元等值人民幣專項貸款有力
支持了共建「一帶一路」框架下的基礎設施合作、產能合作和金融合作，絲路基金完成了新增資
金１０００億元人民幣。
23/04/2019 09:22
【一帶一路】首屆「一帶一路」論壇２７９項成果按計劃完成
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２３日北京專電》推進「一帶一路」建設工作領導小組辦公
室綜合組組長肖渭明表示，第一屆「一帶一路」國際合作高峰論壇五大類７６大項２７９項具體
成果已全部按計劃進度完成，其中有的成果還轉入了常態化工作，將持續予以推進。
他還表示，亞洲金融合作協會會員已達１００多家，３８００億元等值人民幣專項貸款有力
支持了共建「一帶一路」框架下的基礎設施合作、產能合作和金融合作，絲路基金完成了新增資
金１０００億元人民幣。
|國際動態23/04/2019
斯里蘭卡恐襲增至290死 港發紅色旅警
|生財有道18/04/2019
《開市Good Morning》熊麗萍：未持比亞迪不宜「跟車」
|生財有道18/04/2019
自願醫保出台 整合保單懶人手冊
|國際動態18/04/2019
聖母院重建 馬克龍冀5年完成
|中國故事17/04/2019
【台灣選戰】郭台銘宣布參加國民黨初選 劍指2020年總統選戰
|生財有道17/04/2019
預告盈利再有驚喜 中聯重科繼續起動
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰