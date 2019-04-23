【政策解讀】分析：重申「房住不炒」底線，警惕房價上漲苗頭

《經濟通通訊社２３日專訊》中共中央政治局會議重提「房住不炒」「一城一策」，交通銀

行金融研究中心首席宏觀研究員唐建偉稱，房住不炒的基調一直有，只是根據形勢提或不提。最

近房價出現上漲預期，經濟才企穩有復甦苗頭，此時若房地產市場反彈，泡沫和槓桿風險重現，

不利於經濟高質量增長，有必要適當強調下「房住不炒」的底線。

交行金研指出，當前房地產市場結構性變化明顯，未來也會延續城市分化加劇、行業集中度

上升的趨勢，市場韌性增強，房價不會全面明顯反彈，一邊是一二線樓市出現上漲壓力，另一邊

是鶴崗等小城房子白菜價也賣不出去。

廣發證券首席宏觀分析師郭磊認為，本次政治局會議強調房住不炒和因城施策可能意味著政

策對房價上漲苗頭有所警惕。但因城施策和城市政府主體責任的原則意味著不會有一刀切的調控

，政策更強調的是各地根據現實情況穩定當地住房市場，確保房地產市場平穩健康發展。

中金認為，季度房價預警主要起提示作用，並不意味著政策態度的轉向。某個季度的價格波

動並不會成為政策收緊或寬鬆的考察標準，全年維度的綜合價格管控更為重要。

對於全年的房價考評目標，中金認為可能與各地收入和ＧＤＰ相掛勾，房價增速應當不能超

過收入和ＧＤＰ增速，甚至部分城市應在收入和ＧＤＰ增速的一半左右。（ｃａ）

