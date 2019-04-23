《經濟通通訊社２３日專訊》由中國企業家俱樂部主辦的「２０１９中國綠公司年會」上，
阿里巴巴集團董事局主席馬雲稱，「一帶一路」是些企業巨大的機遇，給中國帶來的影響絕不亞
於中國加入ＷＴＯ那個時候的影響。「一帶一路」不是輸出過剩的產能，不是轉移過剩的生產力
，也不是為了更加便宜的勞動力，或者是更加便宜的生產資料。而是共同探索完善的發展模式，
建立新型的貿易游戲規則。
馬雲又再次回應「９９６」工作制稱，他們這些人必須做的比「９９６」更多，員工才能更
好，社會才能進步。（ｃａ）
23/04/2019 11:59
【一帶一路】馬雲：「一帶一路」帶來的機遇不亞於中國加入ＷＴＯ
《經濟通通訊社２３日專訊》由中國企業家俱樂部主辦的「２０１９中國綠公司年會」上，
阿里巴巴集團董事局主席馬雲稱，「一帶一路」是些企業巨大的機遇，給中國帶來的影響絕不亞
於中國加入ＷＴＯ那個時候的影響。「一帶一路」不是輸出過剩的產能，不是轉移過剩的生產力
，也不是為了更加便宜的勞動力，或者是更加便宜的生產資料。而是共同探索完善的發展模式，
建立新型的貿易游戲規則。
馬雲又再次回應「９９６」工作制稱，他們這些人必須做的比「９９６」更多，員工才能更
好，社會才能進步。（ｃａ）
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