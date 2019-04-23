《經濟通通訊社２３日專訊》據外電引述消息報道，中國石油化工（００３８６）
（滬：６０００２８）旗下聯合石化，料將收到自去年９月暫停美國進口以來的首批美國原油船
貨。
路孚特Ｅｉｋｏｎ數據顯示，超級油輪Ｍａｒａｎ Ａｒｔｅｍｉｓ裝載了約２００萬桶的
美國原油，正在青島港準備卸貨。（ｃｔ）
23/04/2019 14:38
【貿易開戰】中國聯合石化料收到美國原油船貨，去年９月以來首批
《經濟通通訊社２３日專訊》據外電引述消息報道，中國石油化工（００３８６）
（滬：６０００２８）旗下聯合石化，料將收到自去年９月暫停美國進口以來的首批美國原油船
貨。
路孚特Ｅｉｋｏｎ數據顯示，超級油輪Ｍａｒａｎ Ａｒｔｅｍｉｓ裝載了約２００萬桶的
美國原油，正在青島港準備卸貨。（ｃｔ）
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