【貿易開戰】中國聯合石化料收到美國原油船貨，去年９月以來首批

《經濟通通訊社２３日專訊》據外電引述消息報道，中國石油化工（００３８６）

（滬：６０００２８）旗下聯合石化，料將收到自去年９月暫停美國進口以來的首批美國原油船

貨。

路孚特Ｅｉｋｏｎ數據顯示，超級油輪Ｍａｒａｎ Ａｒｔｅｍｉｓ裝載了約２００萬桶的

美國原油，正在青島港準備卸貨。（ｃｔ）

