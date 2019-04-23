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23/04/2019 14:42

【５Ｇ加速】聯通聯手８家國際運營商成立５Ｇ國際合作聯盟

　　《經濟通通訊社２３日專訊》中國聯通宣布與８家國際運營商共同發布５Ｇ國際合作聯盟，
包括西班牙電信集團、德國電信亞太全權代理公司Ｍａｒｖｅｌｔｅｃ公司、日本電報電話公司
、法國電信集團、英國電信、中信國際電訊集團有限公司、美國信宇科技公司、ＢＩＣＳ公司等
。（ｃａ）

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