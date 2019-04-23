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即市新聞

23/04/2019 09:40

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市升２０點子，報６﹒７１０５

　　《經濟通通訊社２３日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒７０８２，較上個交易日跌
４７點子。
　　人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早高開２０點子，報６﹒７１０５，上個交易日即期
匯率收盤報６﹒７１２５。
　　分析表示，歐洲經濟表現明顯欠佳，美指多少有些被動上行，這會間接施壓人民幣；但中國
經濟基本面逐漸轉好，短期人民幣即便調整，估計空間也較為有限。後續繼續關注中美談判進展
以及歐美數據表現。（ｃａ）

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