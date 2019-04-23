【人行收水】人行稱流動性合理充裕停逆回購操作，回籠４００億元

《經濟通通訊社２３日專訊》人民銀行公布，目前銀行體系流動性總量處於合理充裕水平，

決定今日不開展逆回購操作，連續第二日暫停逆回購操作。

公開市場今日有４００億元（人民幣．下同）逆回購到期，即今日淨回籠４００億。

人行１９日進行的２００億元７天期逆回購，中標利率持平於２﹒５５％。（ｃａ）

