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23/04/2019 11:33

【台灣選戰】高雄市長韓國瑜：沒有辦法參加國民黨初選

　　《經濟通通訊社２３日專訊》此前爆冷當選高雄市長的國民黨韓國瑜，外界關注他會否參選
台灣總統，韓國瑜終於發表聲明指：「對於國民黨２０２０年總統大選，此時此刻，我無法參加
現行制度的初選」。
　　目前口頭宣布參選的國民黨黨員包括郭台銘、朱立倫、張亞中、周錫瑋及王金平，至於民進
黨方面，現任總統蔡英文已宣布競逐連任，而其黨內競爭對手為賴清德。（ｅｙ）

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