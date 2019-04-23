【台灣選戰】高雄市長韓國瑜：沒有辦法參加國民黨初選

《經濟通通訊社２３日專訊》此前爆冷當選高雄市長的國民黨韓國瑜，外界關注他會否參選

台灣總統，韓國瑜終於發表聲明指：「對於國民黨２０２０年總統大選，此時此刻，我無法參加

現行制度的初選」。

目前口頭宣布參選的國民黨黨員包括郭台銘、朱立倫、張亞中、周錫瑋及王金平，至於民進

黨方面，現任總統蔡英文已宣布競逐連任，而其黨內競爭對手為賴清德。（ｅｙ）

