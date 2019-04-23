《經濟通通訊社２３日專訊》國家稅務總局今日發布今年第一季度減稅降費政策落實等情況
，稅務總局減稅辦常務副主任、收入規劃核算司司長蔡自力介紹，新一輪深化增值稅改革措施自
今年４月１日起實施，減稅數據要到５月份申報期結束後才能核算出來。首季全國累計新增減稅
３４１１億元人民幣。（ｅｙ）
23/04/2019 16:13
【減稅降費】稅務總局：首季全國累計新增減稅３４１１億元人民幣
《經濟通通訊社２３日專訊》國家稅務總局今日發布今年第一季度減稅降費政策落實等情況
，稅務總局減稅辦常務副主任、收入規劃核算司司長蔡自力介紹，新一輪深化增值稅改革措施自
今年４月１日起實施，減稅數據要到５月份申報期結束後才能核算出來。首季全國累計新增減稅
３４１１億元人民幣。（ｅｙ）
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