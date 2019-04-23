《經濟通通訊社２３日專訊》據廣東銀保監局數據，截至今年一季度末，該局轄區內先進制
造業貸款余額近３０００億元（人民幣．下同），較上年同期增長３０％；戰略性新興產業貸款
餘額超２７００億元，增長３６％。支持大灣區「一橋雙港三鐵四高速」等重大互聯互通項目超
１００個，授信金額超８７００億元。（ｃａ）
23/04/2019 15:53
【大灣區】廣東銀保監：支持大灣區項目授信超８７００億元
《經濟通通訊社２３日專訊》據廣東銀保監局數據，截至今年一季度末，該局轄區內先進制
造業貸款余額近３０００億元（人民幣．下同），較上年同期增長３０％；戰略性新興產業貸款
餘額超２７００億元，增長３６％。支持大灣區「一橋雙港三鐵四高速」等重大互聯互通項目超
１００個，授信金額超８７００億元。（ｃａ）
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