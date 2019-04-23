【政策風向】政治局會議不再講「六穩」，重提結構性去槓桿

《經濟通通訊社２３日專訊》中共中央政治局上周五（１９日）召開會議，會議認為，主要

宏觀經濟指標保持在合理區間，市場信心明顯提升，新舊動能轉換加快實施，改革開放繼續有力

推進，第一季度經濟運行總體平穩、好於預期，開局良好。會議不再提及「六穩」的表述，強調

以供給側結構性改革的辦法穩需求、鬆緊適度的貨幣政策，以及結構性去槓桿等。

但會議指出，在充分肯定成績的同時，要清醒看到，經濟運行仍然存在不少困難和問題，外

部經濟環境總體趨緊，國內經濟存在下行壓力，這其中既有周期性因素，但更多是結構性、體制

性的，必須保持定力、增強耐力，勇於攻堅克難。

會議強調，宏觀政策要立足於推動高質量發展，更加注重質的提升，更加注重激發市場活力

，積極的財政政策要加力提效，穩健的貨幣政策要鬆緊適度。



＊堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位＊



會議要求，要把推動製造業高質量發展作為穩增長的重要依托，引導傳統產業加快轉型升級

，做強做大新興產業。要有效支持民營經濟和中小企業發展，加快金融供給側結構性改革，著力

解決融資難、融資貴問題，引導優勢民營企業加快轉型升級。要堅持房子是用來住的、不是用來

炒的定位，落實好一城一策、因城施策、城市政府主體責任的長效調控機制。要以關鍵制度創新

促進資本市場健康發展，科創板要真正落實以信息披露為核心的證券發行注冊制。要以高水平對

外開放促進深層次改革，擴大外資市場准入，落實國民待遇。要做好重點群體就業工作，加強職

業技能培訓。近期安全生產問題突出，要舉一反三，有效防範，精準治理。

會議強調，脫貧攻堅期內已脫貧的貧困縣、貧困村、貧困戶，相關政策要保持一段時間，做

到摘帽不摘責任、摘帽不摘政策、摘帽不摘幫扶、摘帽不摘監管。貧困縣脫貧摘帽後，要一手抓

剩余貧困人口的減貧，一手抓已脫貧人口的鞏固提升，有效防止返貧和產生新的貧困人口。

會議指出，宣傳工作是黨的一項極端重要的工作，需要通過法治方式提升工作的科學化制度

化規範化水平。制定《中國共產黨宣傳工作條例》，是落實全面依法治國、全面從嚴治黨的重大

舉措。（ｅｙ）

