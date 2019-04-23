【政策解讀】京東數科沈建光：政策重點明顯轉向，寬鬆政策結束

《經濟通通訊社２３日專訊》中共中央政治局上周五（１９日）召開會議，認為第一季度經

濟運行總體平穩、好於預期，開局良好；會議不再提及「六穩」的表述，強調以供給側結構性改

革的辦法穩需求、鬆緊適度的貨幣政策，以及結構性去槓桿等。

京東數科副總裁沈建光解讀指，決策層肯定了經濟開門紅的形勢，認為增長的壓力已然降低

，而提出拖累增長的除了周期因素，更多是「結構性、體制性」的因素，這意味著政策重點已發

生轉變，宣告寬鬆政策結束。

沈建光指出，自去年下半年中國經濟下行壓力加大以來，７月政治局會議以後的每次會議，

都要提到「六穩」表態，而本次政治局會議上，上述表述並未出現。相反，會議對結構性問題、

制度性問題的重視程度加強，意味著在肯定當前經濟下行壓力減輕的背景下，政策重點已經出現

明顯轉向。

本月初，市場對於人行是否降準的預期出現了分歧，沈建光認為，在３月金融與經濟數據超

出預期、債務擔憂加大的背景下，會議強調貨幣政策鬆緊適度，更加意味著貨幣政策不會放鬆，

更有可能邊際收緊，不過積極財政仍將持續。

另外，沈認為，會議強調「房住不炒」，顯示決策層依然將防止房地產泡沫積聚擺在十分重

要的位置，而且再次提及加快推出房地產長效機制，意味著房產稅有望加快推出。（ｅｙ）

