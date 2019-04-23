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即市新聞

23/04/2019 15:59

《匯市縱橫－蕭啟洪》世事無常，聚散是緣

　　《匯市縱橫》在剛過去的復活節假期，筆者有不少朋友也選擇外遊，無論坐飛機到海外或坐
高鐵返內地都有，而筆者則選擇「留港消費」。不過無論是在哪裡，也會發生著讓人感到「世事
無常」。
　　首先是擁有長達８５０多年歷史的巴黎聖母院，在當地上周一（１５日）黃昏時間發生大火
，導致嚴重損毀，包括其標誌性的尖塔倒下。猶幸其主結構大致保存，各國亦承諾捐款幫助重建
，希望這座「鐘樓駝俠」的故鄉能於不久的將來重見天日。
　
　　斯里蘭卡也剛發生的恐襲事件，在該國發生多處教堂及酒店爆炸，遇襲教堂當時更是正舉行
復活節主日崇拜。事件造成多名人命傷亡，令到當地及外國民眾痛失親友，不禁讓人感到生命無
常。
　　同樣，投資市場亦是個反覆無常的地方。在去年貿易戰和加息的陰霾下，股市急速下挫。但
當所有人也認為２０１９年投資市場環境會持續欠佳時，股市卻悄悄地反彈，前述的兩大陰霾亦
已消散或快將有協議。港股過去一星期於３萬點附近爭持，但好景是否能一直保持呢？投資者不
要忘記「Ｓｅｌｌ　ｉｎ　Ｍａｙ，Ｒｕｎ　ａｗａｙ」的說法，況且這次更有「丁蟹效應」相
助，因「秋官」再有新劇上演呀！
　
＊本周策略＊
　
英鎊：早前建議於１﹒３０８０買入英鎊兌美元（已成交），目標１﹒３３５０，止蝕
１﹒２９００。
　
歐元：本周建議候高於１﹒１４２０沽出歐元兌美元，目標１﹒１２２０，止蝕１﹒１５８０。
　
《招商永隆銀行司庫　蕭啟洪》

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