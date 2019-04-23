《匯市縱橫－蕭啟洪》世事無常，聚散是緣

《匯市縱橫》在剛過去的復活節假期，筆者有不少朋友也選擇外遊，無論坐飛機到海外或坐

高鐵返內地都有，而筆者則選擇「留港消費」。不過無論是在哪裡，也會發生著讓人感到「世事

無常」。

首先是擁有長達８５０多年歷史的巴黎聖母院，在當地上周一（１５日）黃昏時間發生大火

，導致嚴重損毀，包括其標誌性的尖塔倒下。猶幸其主結構大致保存，各國亦承諾捐款幫助重建

，希望這座「鐘樓駝俠」的故鄉能於不久的將來重見天日。



斯里蘭卡也剛發生的恐襲事件，在該國發生多處教堂及酒店爆炸，遇襲教堂當時更是正舉行

復活節主日崇拜。事件造成多名人命傷亡，令到當地及外國民眾痛失親友，不禁讓人感到生命無

常。

同樣，投資市場亦是個反覆無常的地方。在去年貿易戰和加息的陰霾下，股市急速下挫。但

當所有人也認為２０１９年投資市場環境會持續欠佳時，股市卻悄悄地反彈，前述的兩大陰霾亦

已消散或快將有協議。港股過去一星期於３萬點附近爭持，但好景是否能一直保持呢？投資者不

要忘記「Ｓｅｌｌ ｉｎ Ｍａｙ，Ｒｕｎ ａｗａｙ」的說法，況且這次更有「丁蟹效應」相

助，因「秋官」再有新劇上演呀！



＊本周策略＊



英鎊：早前建議於１﹒３０８０買入英鎊兌美元（已成交），目標１﹒３３５０，止蝕

１﹒２９００。



歐元：本周建議候高於１﹒１４２０沽出歐元兌美元，目標１﹒１２２０，止蝕１﹒１５８０。



《招商永隆銀行司庫 蕭啟洪》

