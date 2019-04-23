《陶冬天下－陶冬》歐洲經濟積弱難返，美股成交萎靡不振

《陶冬天下》中美經濟數據靚麗，歐洲卻慘淡經營；太平洋兩岸貿易談判「進入衝刺階段」

，西洋兩岸則劍拔弩張；４Ｇ兩巨頭的專利紛爭官司出結果，５Ｇ手機商則漏夜衝向起跑點；最

後特別檢察官對特朗普通俄門調查的報告公開發表，穆勒卻迴避了作出一個清晰的結論。全球風

險資產市場在被復活節縮短了的交易日內勉強前行，納斯達克再創歷史新高，但是美股成交量繼

續萎靡。中國的社會融資數據與ＧＤＰ數據明顯好過市場預期，不過Ａ股市場卻出現避險情緒。

與此同時，歐洲的ＰＭＩ數字全盤不理想，市場擔心歐洲邁向經濟衰退，歐元匯率走弱。美元走

強，黃金價格顯疲態。



德國４月ＰＭＩ指數只有４４﹒５，連續第四個月停留在榮枯線下方，而且明顯低過分析員

的預測中位數。上月的ＩＦＯ略有回升，市場曾經對經濟止跌回穩抱有一絲希望，但是新的數據

撲滅了那小小的ｈｏｐｅ。德國汽車產業依然舉步維艱，進口訂單未見起色，該國經濟部最新公

布的２０１９年預測將增長腰斬至０﹒５％，這是歐債危機以來最為低迷的狀況。德國經濟高度

依賴於出口，亞洲訂單下滑、英國脫歐不確定性以及與美國之間的貿易摩擦正在侵蝕增長動力。

法國的ＰＭＩ數字一樣處在榮枯線下方，出口訂單沒有德國那麼慘烈，但是揮之不去的黃背心運

動嚴重影響企業投資信心。如果亞洲訂單沒有大幅改善，與美國之間不能盡快平息糾紛，歐洲經

濟整體在下半年出現衰退不是不可想像的。



美國三大股指全面收復了去年第四季度的失地，納斯達克綜合指數更創出歷史新高，然而市

場成交量卻未有配合。４月份一般交易不算活躍，不過今年４月有可能打破歐債危機以後４月份

的成交量地板記錄。高位不勝寒，投資者入市變得審慎；資金流出美元區，轉投新興市場；確信

度不高，資金槓桿下降；美元匯率對沖成本上升，海外資金調整對美元區的風險暴露倉位。美國

股市迫切需要上市公司盈利面上的沖喜，所以剛剛開始的業績報告期對美國股市的方向具有十分

重要的意義。



本周有四大看點：１）穆勒報告如何發酵，穆勒基本給出了特朗普妨礙司法公正的證據，卻

將球拋在了國會的場地，由國會議員決定是否採取進一步行動；２）美國第一季度ＧＤＰ數據，

預測環比折年率反彈到２﹒３％，不過庫存和貿易數字不易把握；３）日本銀行例會，估計利率

政策不變，但是增長和通脹數據有較大可能被下調，同時央行的資產購買計劃有微調的空間；４

）中國政治局會議上對流動性、房地產、結構性改革等一系列問題作出了新的闡述，Ａ股市場會

對此作出反應。另外，德國的ＩＦＯ數據和美國住宅銷售數位也值得關注。《陶冬》



＊ 本周記闡述作者對經濟、政策與市場的理解、認識，為個人觀點，並非投資建議或勸誘。

