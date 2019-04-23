《國企紅籌》越秀地產（０１２３）附屬１４１億人民幣購廣州項目

《經濟通通訊社２３日專訊》越秀地產（００１２３）指持９５％股權的廣州市城市建設開

發間接持９０﹒５％股權的附屬子公司斥約１４１﹒０８億元人民幣收購廣州市品秀星圖項目

８６％股權。

該集團指該項目毗鄰廣州地第１３號線官湖站，且所在新塘區是連接廣州及東莞的交通樞紐

，預計發展住宅、商業和公用事業項目，總建築面積１４６﹒１５萬平方米。（ｗｈ）

