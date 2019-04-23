【企業盈警】洛陽鉬業（０３９９３）料首季純利減少最多近８４％

《經濟通通訊社２３日專訊》洛陽鉬業（０３９９３）（滬：６０３９９３）發盈警，預期

截至３月底首季純利減少７７﹒４％至８３﹒９％，以去年同期純利１５﹒５億元（人民幣．下

同），即首季純利介乎２﹒５億至３﹒５億元。

該集團指首季純利倒退主因銅、鈷產品市價下降及鈷的最終結算價按銷售後一定時期的市價

確定，惟由去年底至今年首季鈷價跌幅較大，銷售收入相應調減。該集團指隨著鈷價反彈，有關

調整對經營後續影響減少。（ｗｈ）

