【北水炒Ｄ乜】北水淨流入近１７億，買平保中行沽建行港交所

《經濟通通訊社２３日專訊》承接美股弱勢，港股上周四（１８日）早上低開３６點，而臨

近復活節長假期，資金入市意欲不高，且繼續炒股不炒市，藍籌股中僅手機設備股有較明顯的資

金流入，而在中資金融股連日回吐下，加上重磅股全線捱沽，港股再度失守三萬關，午後更最多

急挫２２７點，低見２９８９６點，最終全日跌幅僅收窄至１６１點或０﹒５４％，報

２９９６３點，失守１０天線（３０００６點）。

按額度計算，北水全日淨流入１６﹒６５億人民幣，北水淨買入最多的個股依次為中國平安

（０２３１８）、中國銀行（０３９８８）及時代中國控股（０１２３３）；淨賣出最多的個股

依次為建設銀行（００９３９）、港交所（００３８８）及中國金茂（００８１７）。

主板成交９１２﹒３７億元，較昨日減少１２﹒５％，港股通成交１２１﹒４３億元，佔總

成交１３﹒３％。



＊平保繼續受北水追捧＊



平保首季保費收入增８％，股價微升０﹒０５％，獲３﹒４８億元北水買入，中行亦獲

２﹒４１億元北水買入，股價跌０﹒２６％，時代中國折讓９％配售逾１億股，股價大跌８％，

有２﹒３億元北水流入該股。建行再有４﹒２４億元北水流出，股價跌１﹒４％，港交所亦有

９５００萬元北水流出，股價跌０﹒３％，而中國金茂股價跌０﹒９％，遭近６０００萬元北水

沽出。（ｓｋ）

