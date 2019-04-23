《日入而息》中移動首季少賺８％，聯通首季多賺２２％，港股牛皮

《今天重點》﹡中移動（９４１）首季少賺８％至２３７億人幣

﹡聯通（７６２）首季純利升２２％，移動出帳用戶ＡＲＰＵ下降；上月移動

出帳用戶增加３３８萬戶，按年減少逾１７％

﹡中煤（１８９８）首季純利按年升１０﹒７％至１５﹒４１億人民幣

﹡本港３月份整體通脹率維持２﹒１％，低於預期



《即日市況》﹡港股全日牛皮跌不足一點，收報２９９６３點，成交１０７２億元



《深滬股市》﹡滬深後力不繼調頭再跌，滬綜指軟０﹒５％穿三千二



《美元匯價》﹡儲局官員轉鷹助力美元，美日貿談料支持日圓；歐元最新報１﹒１２５０

╱５４，日圓最新報１１１﹒８６╱８９



《公司業績》﹡山東新華製藥（００７１９）首季淨利潤升１１﹒６％

﹡聯通（００７６２）首季純利升２２％，移動出帳用戶ＡＲＰＵ下降

﹡中煤（０１８９８）首季純利按年升１０﹒７％至１５﹒４１億元人民幣

﹡ＫＦＭ金德（０３８１６）料去年度溢利按年上升



《公司資訊》﹡ＭＯＮＧＯＬ ＭＩＮＩＮＧ（００９７５）首季售出洗選焦煤產品按年增

５５％

﹡小米（０１８１０）公布最新智能電視，雷軍稱「大家電」是未來十年重點

﹡ＣＷＴ（００５２１）旗下部分資產遭接管，股份繼續停牌

﹡信利國際（００７３２）就分拆信利汕尾上市向中證監遞交輔導備案登記

﹡神州租車（００６９９）發行新票據，交換２０２０年到期優先票據

﹡創維數碼（００７５１）附屬創維數字首季淨利按年升逾７８％

﹡報道指港交所（００３８８）再添結構產品，研推出單日槓桿證

﹡揚科集團（０１４６０）遭控股股東減持３３００萬股

﹡華領醫藥（０２５５２）於美國開展首項兩糖尿藥聯合用藥試驗

﹡開元酒店（０１１５８）與基石投資者在酒店分銷等業務合作

﹡新高教（０２００１）投資華中學校獲教育部批准

﹡達飛控股（０１８２６）斥１﹒４億元收購河北渡假村住宅綜合項目

﹡福萊特玻璃（０６８６５）擬發行不逾１４﹒５億元人民幣Ａ股可轉換債券

﹡兌吧集團（０１７５３）明天招股，入場費約３２７２﹒６元；兌吧料毛利

率維持逾３６％，業務增速高於行業增長

﹡精英匯（０１７７５）旗下遵理推劍橋英語測評及系統學習推廣計劃

﹡中國聯通（００７６２）上月移動出帳用戶增加３３８萬戶，按年減少逾

１７％

﹡中國同輻（０１７６３）位於深圳的新生產基地及研發中心正式建成

﹡港航大股東表示法庭發禁制令，現任董事不得簽任何交易；港航稱現任董事

之禁制令屬暫時性，傳鍾國頌夥伴售股

﹡太和控股（００７１８）執行董事及高級副總裁徐可辭任，今日起生效



《國企紅籌》﹡中航科工（０２３５７）附屬組合資開拓空天飛行器產銷業務

﹡華電國際（０１０７１）首季發電量增８﹒１％，上網電量升８﹒３％



《神州民企》﹡東方集團（００５８１）首季經營溢利約１０億人民幣

﹡大悅城控股母公司與騰訊（００７００）開啟戰略合作

﹡海豐國際（０１３０８）首季收入按年上升近１２％

﹡金山（０３８８８）科創板為北京辦公軟件更適合上市地，已撤銷創業板上

市申請

﹡優源控股（０２２６８）擬配售最高２億元６％定息無抵押債券

﹡白馬戶外媒體（００１００）首季收入按年升０﹒１４％，料次季收入或較

為疲弱

﹡紫金礦業（０２８９９）就增發Ａ股接獲中證監申請受理單



《中國要聞》﹡共建「一帶一路」報告發布，稱合作仍是時代潮流；首屆「一帶一路」論壇

２７９項成果按計劃完成；第二屆「一帶一路」論壇２５日至２７日在京舉

行

﹡烏拉圭等４國加入，亞投行成員增至９７個

﹡馬雲稱「一帶一路」帶來的機遇不亞於中國加入ＷＴＯ

﹡商務部表示與更多有意願國家商建自由貿易區

﹡人行稱流動性合理充裕停逆回購操作，回籠４００億元

﹡中聯通董事長王曉初稱正式在７個城市開通５Ｇ試驗網

﹡阿里巴巴啟視頻版權保護計劃，《復聯４》首部受益片

﹡財政部表示３月全國銷售彩票近３５０億，同比降１３％

﹡農業農村部表示四季度活豬價將突破２０１６年歷史高點

﹡ＩＥＡ表示未來五年中、印石油消費增量將佔全球４４％

﹡中信國安集團３０億人幣債付息有困難，此前財產被凍

﹡農村農業部表示豬瘟趨緩，一季生豬豬肉產量同比雙降

﹡上海經信委表示近期將出台推進５Ｇ網絡建設的實施意見鼓勵５Ｇ創新企業

在科創板上市

﹡中國聯通將在上海投資１５０億元加大５Ｇ部署；中國聯通將組織百億級資

金孵化５Ｇ項目；聯通聯手８家國際運營商成立５Ｇ國際合作聯盟

﹡分析指重申「房住不炒」底線，警惕房價上漲苗頭

﹡官媒頭版評論：應嚴打樓市炒作，推動理性預期形成

﹡賈康稱積極財政政策有必要進一步提高赤字率

﹡上交所要求券商核查開通科創板帳戶，慎防墊資開戶

﹡科創板受理企業再添一家，目前總計受理９０家

﹡首批７隻科創主題基金獲批

﹡廣東銀保監表示支持大灣區項目授信超８７００億元

﹡工信部表示首季規模以上製造業增加值增速７．２％；經濟積極因素增加，

但鞏固向好勢頭需努力；工信部張峰稱５Ｇ產業鏈主環節已基本達到商用水

平；５Ｇ將成經濟增長新引擎，加速產業鏈成熟；今年新能源汽車產量或超

１５０萬輛；推進氫能及燃料電池汽車產業創新發展

﹡生產、銷售假劣疫苗罰款金額為貨值１５倍－３０倍

﹡三季度起非滬籍可在上海申請共有產權房

﹡上海將重點打造５個５Ｇ應用承載區

﹡中日簽署ＥＴＦ互通協議，最早５月可投資日本股票

﹡盛松成稱中國經濟有望二季度企穩，短期不具降準條件

﹡華為首季銷售收入激增近四成，手機出貨５９００萬部

﹡中國聯合石化料收到美國原油船貨，去年９月以來首批

﹡報告指逾六成內企擬未來兩年增１０％以上對外投資

﹡稅務總局表示首季全國累計新增減稅３４１１億元人民幣

﹡據報中證協科創板承銷規範正徵求意見

﹡中國人均日花近６小時玩手機，近四成時間看短視頻

﹡人大常委通過賀一誠辭任澳門立法會主席，具參選澳門特首資格

﹡外交部表示堅決反對美方實施單邊制裁和「長臂管轄」

﹡首隻科創主題基金下周一開始發行

﹡貴州省原副省長王曉光受賄貪污案，一審判刑２０年



《寶島快訊》﹡台股收升０﹒４％，報１１０２５﹒６８點

﹡高雄市長韓國瑜稱沒有辦法參加國民黨初選



《其他消息》﹡梁君彥稱長三角發展經驗，落實對規劃綱要極具參考價值

﹡陳曉峰將遞補任港區全國人代，譚耀宗料可合作愉快

﹡港大民研６月底解散，鍾庭耀將立「香港民意研究所」

﹡潘樂陶違反《建築物條例》僭建罪成，判罰款兩萬元

﹡證監會禁止國信證券（香港）經紀公司前負責人重投業界十個月

﹡本港３月份整體通脹率維持２﹒１％，低於預期

﹡中原十大屋苑復活節４天長假僅錄１８宗成交

﹡美聯表示首季商舖億元成交僅１１宗，按季跌５６％

﹡萬科以底價２﹒４９１億元拍賣得何文田自由道舊樓

﹡深股通額度全日流走２８﹒３４億元；滬股通全日流走３４億元，外資陸股

通走資６５億元

﹡２月份經絡按揭息率指數跌至２﹒２７厘，結束兩連升

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