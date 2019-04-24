《日出而作》標指納指收市新高，美匯見２２個月高，油價創半年高

《外圍重點》歐美主要股市指數收市：



紐約道瓊斯 ２６６５６．３９ 升 １４５．３４點╱０．５５％

標普５００ ２９３３．６８ 升 ２５．７１點╱０．８８％

納斯達克 ８１２０．８２ 升 １０５．５５點╱１．３２％

倫敦富時１００ ７５２３．０７ 升 ６３．１９點╱０．８５％

法蘭克福ＤＡＸ １２２３５．５１ 升 １３．１２點╱０．１１％

巴黎ＣＡＣ４０ ５５９１．６９ 升 １１．３１點╱０．２０％



﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１１１．８８，歐元兌美元１．１２２５



《最新資訊》﹡敘福樓（０１９７８）出售三附屬公司以換取婚宴公司Ａｅｔｎａ股權

﹡深交所與泰國合作建立中小企業跨境服務機制

﹡ｅＢａｙ首季收入及盈利超預期，兼上調全年盈測

﹡Ｔｗｉｔｔｅｒ首季每月活躍用戶回升，股價飆１５％

﹡招標限制豪宅倡獲豁免，消委：應回歸一手例立法原意

﹡萬科統一何文田舊樓業權，涉近２﹒５億

﹡ＭＩ能源去年虧損增至近１２億人幣，今起復牌

﹡人行旗下媒體指對農村金融機構定向降準傳聞不實

﹡中煤（０１８９８）斥資近４億人幣購３個煤礦產能

﹡３港銀加定存息，創興（０１１１１）全面上調短中長息

﹡季績理想帶動標指納指創收市新高，美債息差擴闊

﹡假期後美元走高，文翠珊下台壓力大鎊匯見兩個月新低

﹡花旗集團宣布過去１２個月一帶一路相關收入增３０％

﹡傳油組確認有真實需要時才會增產彌補伊朗供應缺口

﹡英國擬同意華為有限度參與５Ｇ建設，多名大臣反對

﹡盛寶銀行：積極考慮申請虛擬銀行牌照

﹡美司法部起訴ＧＥ華人工程師，其涉盜取公司商業機密

﹡庫德洛：對美中達成貿易協議持謹慎樂觀態度

﹡人大常委會通過賀一誠辭人大代表申請，選澳門特首獲開綠燈

﹡力高（０１６２２）發行兩年期１﹒８億美元優先票據

﹡平保（０２３１８）平安銀行首季多賺近１３％

﹡卓越教育（０３９７８）擬撥款２億元作投資管理

﹡味千中國（００５３８）遭挪用款項高達２５９２萬元

﹡金輝集團（００１３７）旗下附屬購兩艘船舶，涉資９３６０萬元

﹡華顯光電（００３３４）首季營業額升２﹒４５倍，平均價增１０％

﹡路勁基建（０１０９８）首季物業和路費總銷售增逾２５％

﹡綠地博大（０１２５３）中標綿竹市旅遊ＰＰＰ項目，涉資１９億人幣

﹡銀聯料香港雲閃付受理點大增，覆蓋街市交通



《國企紅籌》﹡中鐵建（０１１８６）取得加納中線鐵路項目

﹡國藥（０１０９９）旗下國藥股份首季多賺逾１２％



《神州民企》﹡山東墨龍（００５６８）首季純利按年跌逾三成；宣布停牌，此前曾公布首

季業績

﹡天能動力（００８１９）建議分拆天能電池於Ａ股上市

﹡興業鋁業（０００９８）指廣東省國資委全購失效

﹡東岳集團（００１８９）對中民投投資近１６億人幣

﹡開元酒店（０１１５８）與綠城中國（０３９００）附屬簽合作框架



《中國要聞》﹡上交所科創板受理申請９０家，發出首輪問詢７２家

﹡上交所科創板受理企業招股書質量參差，加大問詢力度

﹡易方達科創基金周五起發售，限額１０億人幣

﹡中證監與高盛亞洲、高華證券等９名主體達行政和解

﹡上交所和瑞交所簽合作備忘錄，將互發ＣＤＲ

﹡上海財經委會議穩定股市、房市、車市三大市場

