《外資精點》匯證料今年樓價升１０％，推薦會德豐新地及信置等

《經濟通通訊社２４日專訊》匯豐證券發表研究報告指出，該行本來預期本港樓市至今年中

才結束周期性低潮，但樓市實際復甦速度卻較該行預估迅速，因此匯證現已轉，不再預期今年樓

價會下跌５－１０％，轉而估計今年樓價可升１０％，並由原來看好寫字樓市道，轉而將住宅及

商場市道看高一線，匯證並上調地產股目標價平均７﹒２％。

至於該行推介的地產股亦由原來的收租股太古地產（０１９７２）和置地，改為發展商股份

，推薦股份依次為會德豐（０００２０）、新鴻基地產（０００１６）、信置

（０００８３）、恆隆地產（００１０１）及太古地產，另外，匯證又因零售市道好轉而將九倉

置業（０１９９７）的評級由「持有」升至「買入」，但恆地（０００１２）評級則降至「持有

」，主要反映估值的問題。



＊今年樓市一手交投量料升３１％＊



匯證解釋該行對本港樓市轉趨樂觀的五大原因包括：（１）上月公布加息周期結束；（２）

２０１９－２０年賣地計劃反映中期土地供應消耗；（３）樓市獲銀行按揭政策支持；（４）金

融市場下半年表現改善將帶來正面的財富效應；（５）空置稅立法將加快資產流轉。

匯證現時預測，今年樓市一、二手交投量將按年上升３１％及１５％（原來預測分別升４％

及下跌１０％）。報告指出，年初至今，地產股累計已升１９％，跑贏恆指約２個分點，雖然樓

市復甦的利好影響大致已經反映，但匯證相信，隨著樓市成交增加，發展商股價仍有上升的動力

，現時地產股的股價較資產淨值折讓約４５％，比歷史平均值的標準偏差低０﹒４５。



匯證對部分港銀最新評級及目標價：



股份 目標價（元） 評級

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會德豐（０００２０） ７１﹒９－＞７９﹒３ 買入

新地（０００１６） １４９﹒０－＞１６３﹒２ 買入

信置（０００８３） １７﹒１－＞１７﹒４ 買入

恆地（０００１２） ５１﹒４－＞５２﹒３ 買入－＞持有

長實地產（０１１１３） ７４﹒４－＞７６﹒４ 買入

恆隆地產（００１０１） １９﹒０－＞２３﹒３ 買入

太古地產（０１９７２） ３７﹒８－＞３８﹒２ 買入

希慎（０００１４） ４０﹒２－＞４４﹒２ 持有

九倉置業（０１９９７） ５０﹒４－＞６６﹒３ 持有－＞買入

港鐵（０００６６） ４４﹒３－＞４６﹒９ 持有

領展（（００８２３） ９０﹒６－＞９１﹒０ 持有

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