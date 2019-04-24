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即市新聞

24/04/2019 15:14

《外資精點》匯證料今年樓價升１０％，推薦會德豐新地及信置等

　　《經濟通通訊社２４日專訊》匯豐證券發表研究報告指出，該行本來預期本港樓市至今年中
才結束周期性低潮，但樓市實際復甦速度卻較該行預估迅速，因此匯證現已轉，不再預期今年樓
價會下跌５－１０％，轉而估計今年樓價可升１０％，並由原來看好寫字樓市道，轉而將住宅及
商場市道看高一線，匯證並上調地產股目標價平均７﹒２％。
　　至於該行推介的地產股亦由原來的收租股太古地產（０１９７２）和置地，改為發展商股份
，推薦股份依次為會德豐（０００２０）、新鴻基地產（０００１６）、信置
（０００８３）、恆隆地產（００１０１）及太古地產，另外，匯證又因零售市道好轉而將九倉
置業（０１９９７）的評級由「持有」升至「買入」，但恆地（０００１２）評級則降至「持有
」，主要反映估值的問題。

＊今年樓市一手交投量料升３１％＊

　　匯證解釋該行對本港樓市轉趨樂觀的五大原因包括：（１）上月公布加息周期結束；（２）
２０１９－２０年賣地計劃反映中期土地供應消耗；（３）樓市獲銀行按揭政策支持；（４）金
融市場下半年表現改善將帶來正面的財富效應；（５）空置稅立法將加快資產流轉。
　　匯證現時預測，今年樓市一、二手交投量將按年上升３１％及１５％（原來預測分別升４％
及下跌１０％）。報告指出，年初至今，地產股累計已升１９％，跑贏恆指約２個分點，雖然樓
市復甦的利好影響大致已經反映，但匯證相信，隨著樓市成交增加，發展商股價仍有上升的動力
，現時地產股的股價較資產淨值折讓約４５％，比歷史平均值的標準偏差低０﹒４５。

　匯證對部分港銀最新評級及目標價：

　股份　　　　　　　　　　　　目標價（元）　　　　　　　評級
　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　會德豐（０００２０）　　　７１﹒９－＞７９﹒３　　　　買入
　新地（０００１６）　　　　１４９﹒０－＞１６３﹒２　　買入
　信置（０００８３）　　　　１７﹒１－＞１７﹒４　　　　買入
　恆地（０００１２）　　　　５１﹒４－＞５２﹒３　　　　買入－＞持有
　長實地產（０１１１３）　　７４﹒４－＞７６﹒４　　　　買入
　恆隆地產（００１０１）　　１９﹒０－＞２３﹒３　　　　買入
　太古地產（０１９７２）　　３７﹒８－＞３８﹒２　　　　買入
　希慎（０００１４）　　　　４０﹒２－＞４４﹒２　　　　持有
　九倉置業（０１９９７）　　５０﹒４－＞６６﹒３　　　　持有－＞買入
　港鐵（０００６６）　　　　４４﹒３－＞４６﹒９　　　　持有
　領展（（００８２３）　　　９０﹒６－＞９１﹒０　　　　持有
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　
　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。

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