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即市新聞

24/04/2019 07:54

《盤前攻略》港股繼續僵持三萬關，今早或高開百點

　　《經濟通通訊社２４日專訊》美國三大指數高開高收，據外地媒體報道指，目前標普５００
成份股中，有７８％企業表現好過預期，加上可口可樂及推特等公司業績理想，道指曾升１８４
點，觸及高位２６６９５點，納指亦高見８１２８點，雙雙創下半年高位。聯合技術為最佳道指
成份股，升逾２％；寶潔為最差道指成份股，跌近３％。道指收報２６６５６點，升１４５點或
０﹒５５％。納指收報８１２０點，升１０５點或１﹒３２％。標指收報２９３３點，升２５點
或０﹒８８％。
　
＊夜期輕微反彈，ＡＤＲ表現不一＊
　
　　港股夜期收報３００５８點，升１０８點，高水９５點。
　　港股ＡＤＲ比例指數升３點，報２９９６７點。預託證券升跌不一，騰訊升０﹒１８％，折
合港元報３９３﹒７２元。匯控跌０﹒０２％，折合港元報６７﹒６８元。中移動跌１﹒４８％
，折合港元報７４﹒３４。友邦升０﹒６３％，折合港元報８０﹒８元。長和跌０﹒１５％，折
合港元報８２﹒２７。中行跌０﹒１４％，折合港元報３﹒７６元。國壽跌０﹒３２％，折合港
元報２２﹒１８元。中海油升０﹒３５％，折合港元報１５﹒０１元。中石化升０﹒３９％，折
合港元報６﹒１１元。中聯通升０﹒４７％，折合港元報９﹒６２元。
　
＊續於三萬關上落，投資者持觀望態度＊
　
　　港股近日於三萬關口堅持，投資者態度審慎，其中有「黑期」之稱的新加坡ＨＳ５０指數現
報３００４８點，升１７８點或０﹒６％。預料港股繼續於關口位置窄幅上落，待五一黃金周後
，多項銷售及賭收數據公布，市場才會進一步明朗化。值得關注的是，美國雖然多間企業業績勝
預期，預計港股今早會高開逾百點，但臨近假期料Ａ股氣氛會較濃厚，港股或會因此受影響，投
資者可繼續持觀望態度，預留銀彈於五一假期後出擊。（ｕｌ）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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