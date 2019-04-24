《專家之言－黃文傑》數據造好不宜看淡大市，新興市場仍算便宜

《專家之言》股市保持強勢，全球大部份市場差不多已連升了４個月以上。同時高息債券亦

錄得不菲升幅，反映著市場的風險胃納正顯著上升。當中理由已被解說過多次，例如美中貿易戰

快將結束、聯儲局停止減息，甚至確認將會終止縮表計劃以及中美兩國經濟狀況好於預期等。最

近特朗普公開要求聯儲局應盡快減息，儘管其主席鮑威爾還未屈服，但市場亦已把這個因素計算

在內。基本上，筆者相信投資者應已把以上的利好因素反映在大市中，致令各地股市經過自

２００９年以來表現最好的一季後仍屹立不倒。



＊美國沒有減息空間，聯儲局理事候選人或只是特朗普喉舌＊



不過，對於聯儲局短期內有沒有減息的條件，筆者認為是沒有的，美國經濟仍好於預期，就

業市場保持強勁，失業率處於充份就業的水平，工資亦有長足增長，企業盈利稍有放緩，但遠未

至倒退水平，今年內美國步入衰退的機會仍十分之低。而且，企業負債水平並不高，出現金融危

機的可能性也不大。無論是減息還是量寬應該是一個逆周期的緊急措施，理應用在經濟衰退，或

是金融危機之時，而非在經濟狀況不俗時單純為了催谷資產價格而用的，否則當危機真的出現時

，聯儲局便無任何措施可用。

不過，聯儲局能否抵抗來自特朗普的壓迫還是最為關鍵，共和黨前總統參選人

Ｈｅｒｍａｎ Ｃａｉｎ及經濟評論員Ｓｔｅｐｈｅｎ Ｍｏｏｒｅ大有機會填補兩個空缺的理

事職位，兩人最為垢病之處為資歷不足，而且傳媒發現兩人不約而同「打倒昨天的我」，其言論

出現１８０度從「鷹」變「鴿」的轉變，同時加入抨擊聯儲局不願減息的決定，令市場驚覺兩人

只是美國總統的代言人，擔心一旦成為理事後，聯儲局的獨立性便會變得盪然無存。特朗普為了

下年的連任，今年勢必保住美國經濟增長以及股市表現，迫逼聯儲局提早減息，甚至量鬆的行為

只會越來越激烈。鮑威爾能否頂住壓力仍是未知之數，現時期貨市場也預示了今年美國減息機率

約一半的水平。



＊減息預期或下跌，惟大市不宜看得太淡＊



今年以來各地股市收復不少失地，恆指曾重回３００００點水平，美股更與歷史高位只有一

步之遙。不過，市場短期內步入調整的機會並不低，其一股市已反映了大部份的利好消息，一旦

隨便半個消息不如預期便足以造成沽壓，二是近來中美出爐的經濟數據不俗，經濟放緩的憂慮比

去年第四季大大減輕，但反過來亦代表著央行在刺激政策上的投放可以稍為收斂，對投資市場短

期氣氛或有打擊。其三，美國堅持封殺伊朗石油出口，油價持續高企，加上美國就業市場強勁，

通漲未必如市場認為如此温和，減息的預期或會下跌。

短期內市場出現回吐風險越來越高，唯筆者暫時認為仍不宜看得太淡，始終今年各地央行在

政策主旋率上仍是以寬鬆為主，經濟放緩亦不算太嚴重，在回吐後再展升勢的機會並不低，當中

尤以估值仍算便宜的新興股市為重。

《高富金融集團投資研究部高級經理 黃文傑》

