【衝上雲霄】外圍因素漸回穩，中資航空業年內有望起飛！

《經濟通通訊社記者黃嘉曦２４日報道》人民幣近日匯價向好，有傳人民幣成為中美經貿談

判的「籌碼」之一，對人民幣匯價敏感的中資航空股亦受帶動。有分析亦指，油價今年將維持於

６０美元至７５美元區間上落，升幅有限。另一邊廂，客運需求漸趨穩健，加上中國政府近日表

示，將減低政府和經營服務收費措施，以上因素均利好中資航空業前景。



＊載客量回穩，三中資航企去年匯兌收益由盈轉虧＊



載客量方面，三大中資航空公司的載客量有穩步上升的趨勢，其中，東航（００６７０）去

年累計載客１﹒２１億人次，增加９﹒３％；國航（００７５３）１﹒１０億，增加８﹒０％；

南航（０１０５５）１﹒４０億，增加１０﹒７５％。最新公布的載客量數據亦顯示，三家公司

的載客量亦穩步上揚，其中，東航３月載客量同比升５﹒４％至１０６４﹒６２萬人次，首季載

客量則按年增１０﹒９％至３１８７﹒７７萬人次；國航３月載客量逾９４７﹒８５萬人次，按

年升１﹒１％；首季載客量逾２８４４﹒５４萬人次，同比增６﹒４％；南航３月載客量逾

１２１５﹒６６萬人次，同比升４﹒１３％；首季載客量逾３６３７﹒８１萬人次，按年漲

９﹒４％。

該板塊收入以人民幣結算，訂購飛機亦需以美元支付。因此，人民幣匯率對該板塊影響深遠

，而此前累積大量美元負債的航企，去年於弱勢人民幣匯率的環境下，匯兌損失自然難以避免。

儘管三大中資航空企業去年積極調整債務結構，惟在外債負擔變得沉重的前提下，三大航空股去

年合共錄巨額匯兌虧損近６３億元（人民幣．下同）。其中，國航的匯兌損失２３﹒７７億元，

上年同期則錄得匯兌收益２９﹒３８億元；東航匯兌損失２０﹒４億元，上年同期匯兌收益２０

﹒０１億元；南航匯兌損失１７﹒４２億元，上年同期匯兌收益１７﹒９億元。人民幣匯率波動

，令航企收益大幅減少。



＊去年航油成本急增，航空補貼對航企收入貢獻大＊



航油成本亦為航企不可避免的營運成本之一。國際原油價格持續波動，去年市場受ＯＰＥＣ

減產、燃油需求回升，以及庫存下滑等有關因素影響，原油供給過剩的問題得到緩和，國際油價

因而上揚。事實上，航空公司需以中國現貨巿場價格購買航油，油價波動，對航企所產生的風險

油然而生，經營業績亦大受影響。

幸好，中國政府對有關航空補貼的出現，多少為航企提供了一定程度的幫助。其中，國航去

年收到的補貼收入３１﹒３４億元，增加２６﹒４２％；東航補貼收入５４﹒３億元，增加

９﹒９０％；南航補貼收入４３﹒４８億元，增加４１﹒４％。



＊民航發展基金徵收減半，大行、專家解讀皆正面＊



宏觀政策面而言，國務院總理李克強日前主持召開國務院常務會議，並確定今年放寬政府收

費和經營服務收費措施。該措施將於今年７月１日起實施，當中，將民航發展基金徵收標準降低

一半為中央政府的要項之一。

根據三家航企的業績報告顯示，去年南航繳交民航發展基金２９﹒４億元；東航繳交

２２﹒３５億元；國航則繳交約２３億元。券商普遍認為，此次減半徵收，將會直接減少航空公

司相關成本，並增加航空公司淨利潤，對航空公司構成重大利好。

消息傳出後，相關股份即日（４日）被捧炒高，財經評論員李偉傑向《經濟通通訊社》表示

，有關政策或可幫助航企減低經營壓力，而「一帶一路」亦為中國帶來對外開放全新格局，對航

企於歐洲帶來發展潛力。三隻中資航空股中，李較看好國航的前景。李續言，國內現時面對高鐵

，以及交通運輸業的急速發展，變相加大了競爭。而國航的國際長航線旅客較另外兩間航企多，

可以避免困於「死胡同」內，建議投資者可於９﹒８元附近買入，目標價看１１元，９﹒３元則

為止蝕位。志昇証券研究部董事麥嘉嘉則認為，南航為是次減少收費的最大得益者，受政策推動

下，每間公司料多賺８至１０億元，建議投資者待股價回落至６﹒８元買入，９元為短期目標。

中金本月初發表報告稱，旅客支付的價格，已包括機票價格和民航發展基金徵費，有關新政

可為票價帶來調整空間。該行又預料，新政將令國航、東航、南航今年淨利潤分別額外增加

１０﹒１億元、８﹒６億元及１０﹒９億元，合共２９﹒６億元。瑞信於同日發報告表示，民航

發展基金徵費減半，對中資三大航空股盈利影響正面，料對今年及明年盈利平均提高７％及

１２％，並相信南航對新政敏感度最高，而國航影響最小。

