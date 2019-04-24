【衝上雲霄】國泰去年業績大躍進，收購事宜料產生「協同效應」

《經濟通通訊社記者黃嘉曦２４日報道》國泰航空（００２９３）一直被市場視為行業「壟

斷者」，日前宣布收購香港快運的消息，令市場為之哄動。除有關消息外，國泰去年業績終虧轉

盈，其中，燃油對沖虧損１４﹒４５億元，較去年大減７７﹒３％。在兩大因素刺激下，國泰今

年以來已累漲２１﹒７６％。隨着國泰逐漸走出燃油對沖陰霾，意味其客運，及貨運業務等將重

新成為市場關注點。



＊去年終轉虧為盈，客運量明顯出現復甦跡象＊



業績方面，國泰經過整頓後，去年終轉虧為盈，並錄得淨利潤２３﹒４５億元。期內，乘客

收益率（乘客╱每公里）增加６﹒７％至５５﹒８仙；載客率微跌０﹒３個百分點至

８４﹒１％；運力則提升了６％至７％。該公司解釋，載客率下跌主要由於運力上升，並預料在

２０２４年、香港機場第三跑道落成之前，每年的運載力增長目標達３﹒５％至４％。

此外，國泰的客運量亦明顯出現復甦的跡象，２０１８年全年總計，載客量上升１﹒９％至

３５４６﹒８２萬人次，而上月載客量更按年上升２﹒５％，與旗下國泰港龍上月共載客

３１０﹒１３萬人次，而首３個月載客量則增加３﹒７％。



＊近５０億購香港快運，惟相關交易仍存暗湧＊



事實上，國泰去年更開辦了十條新航綫，並開拓十個航點，包括布魯塞爾、哥本哈根、都柏

林、華盛頓等，成為開航數目最多的航企。該公司稱，今年有拓展新航綫的計劃。國泰行政總裁

何杲早前向公眾表示，雖然今年拓展新航綫的步伐將放慢，惟仍相信旅客數量將保持不變，故將

西雅圖設為國泰第八個美國航點，以進一步連繫中美兩國。何分析，西雅圖為重要的高科技樞紐

，國泰開辦由香港啟航的直航航班，希望連接兩地科技企業及人才，並成連繫中美兩大經濟體的

引線。

消息面上，國泰上月宣布以４９﹒３億元收購香港快運，以望進軍廉航，續搶佔本地航空市

場佔有率。國泰顧客及商務總裁盧家培強調，收購協議完成需要待達成條件後才可能作實，包括

獲得競爭管理當局許可、以及終止或變更香港快運與其他關聯方之間的安排等。他續言，與香港

快運的收購仍存變數，而是次交易亦遭香港快運主要股東鍾國頌高調出言反對，料以上因素續影

響收購結果。國泰行政總裁何杲亦曾表示，公司有信心可與快運達成共識。他重申，國泰一旦成

功收購快運，將繼續保持其廉航經營模式，並相信公司有能力勝任。



＊專家認為，收購廉航對未來業績有正面作用＊



有分析指，是次合併對整個航空市場，不一定產生所謂壟斷等不公平競爭。財經評論員李偉

傑向《經濟通通訊社》表示，市場對消息看法普遍正面，李續言，有關收購的進度主要取決於海

航公司的內部運作。事實上，自海航集團出現財困，繼而不斷變賣其資產後，市場早已認為出售

香港航空或香港快運亦為短期內發生的事。海航缺錢，或會提高是次收購的迫切性。該公司去年

業績有所改善，陰霾漸見曙光，市場對其未來業績期望調升。

李分析，市場已經消化有關利好消息，建議投資者待股價調整至５０天線（約１３﹒１７元

）吸納，三月橫行區間底部約１３元見支持。志昇証券研究部董事麥嘉嘉認為，是次收購對國泰

前景帶來正面影響，除市場份額得以擴大外，預料收購對公司經營業務及未來發展將產生協同效

應，互補公司於市場定位上的不足。事實上，全球已經有不少傳統航空，加入廉航等航市，以滿

足不同顧客群的需要。麥建議，投資者可於１３﹒５元以上分段買入，中長線目標１４﹒５元。



＊「代碼共享」計劃有助擴展大灣區業務版圖＊



政策面方面，《粵港澳大灣區發展規劃綱要》出台，在「建設世界級機場群」方面提到要加

強香港國際航空樞紐的地位，國泰繼去年先後與金光飛航及珠江客運簽署代碼共享協議，今年亦

配合推動區內多個代碼共享計劃，令旅客可以用同一張機票，接駁高鐵或其他交通工具。繼早前

與金光飛航，以及珠江客運合作開辦海空代碼共享後，國泰未來將會配合港珠澳大橋，以及廣深

港高鐵等基建的落成，以拓展空陸聯運事業。數據顯示，整個大灣區人口高達７０００萬人，預

料國泰此舉能吸納更多大灣區客源，擴闊業務版圖。李偉傑表示，有關概念已推出了一段時間，

是次舉動仍將為航企帶來收益擴展，惟成效不大。他續言，投資者的關注點依然會在三大航空股

的業績表現上。麥嘉嘉對此亦持相若意見，表示該有關發展只是國泰為控制成本的操作，不會對

有關股份帶來特別炒作點。

