【新股上市】設計都會暗盤開０﹒３４元高上市價逾１３％

《經濟通通訊社２４日專訊》新加坡家具零售商設計都會（０１５４５）明

日（２５日）掛牌，今日在輝立交易所暗盤開報０﹒３４元，較招股價０﹒３元高１３﹒３％。

以每手１００００股計，不計手續費，每手賺４００元。

在耀才暗盤交易市場，該股最新報０﹒３２元，較招股價升６﹒６７％或０﹒０２元。

（ｓｃ）

