《經濟通通訊社２４日專訊》新加坡家具零售商設計都會（０１５４５）明
日（２５日）掛牌，今日在輝立交易所暗盤開報０﹒３４元，較招股價０﹒３元高１３﹒３％。
以每手１００００股計，不計手續費，每手賺４００元。
在耀才暗盤交易市場，該股最新報０﹒３２元，較招股價升６﹒６７％或０﹒０２元。
（ｓｃ）
24/04/2019 16:16
【新股上市】設計都會暗盤開０﹒３４元高上市價逾１３％
《經濟通通訊社２４日專訊》新加坡家具零售商設計都會（０１５４５）明
日（２５日）掛牌，今日在輝立交易所暗盤開報０﹒３４元，較招股價０﹒３元高１３﹒３％。
以每手１００００股計，不計手續費，每手賺４００元。
在耀才暗盤交易市場，該股最新報０﹒３２元，較招股價升６﹒６７％或０﹒０２元。
（ｓｃ）
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