《盤後部署》港股短期缺乏向上動力，料本月繼續高位橫行

《經濟通通訊社２４日專訊》隔晚（２３日）美股三大指數全線造好，主要因為可口可樂及

推特等公司季績理想，緩解市場對美國企業盈利放緩的憂慮。道指升１４５點報２６６５６點，

觸及高位２６６９５點。納指升１０５點至８１２０，標指走高２５點報２９３３點，雙雙創下

收市新高。

港股今早跟隨外圍向上，高開１４８點，報３０１１２，惟已是全日最高位。隨後在Ａ股跌

幅擴大及中資金融股拖累下掉頭向下，一度低見２９６８２，瀉２８１點，雖然之後跌勢回順至

跌１５０點左右，但仍難以收復失地，最終全日挫１５７點，報２９８０５點，十天線及三萬關

再得而復失，主板成交９８５﹒１７億元，較上日減少逾８％。

Ａ股則向覆向上，滬指微升３點，報３２０１；深成指揚１１１點，報１０２３６。兩市全

日成交僅６５２３億元人民幣，按日大跌１１％。



＊大摩首席分析師繼續睇淡美股，中美協議雖快達成惟幾近消化＊



雖然隔晚標指及納指均創新高，但沒有改變摩根士丹利首席美國股票策略Ｍｉｋｅ

Ｗｉｌｓｏｎ看淡股市走勢的看法。他坦言，美股在４月能夠創下歷史高位，的確出乎意料之外

，因為他高估了聯儲局停止加息可能造成的影響。不過，認為投資者目前完全忽略企業獲利能力

正受到威脅，特別是科技股或會拖累大市，強調在缺乏基本面支撐下，即使美股走高，也沒有必

要提高目標價。又指，現時市場對下半年的預期太高，但各公司都「自我感覺良好」，故或要等

到第二或三季才會開始下調預期，意咪美股下行壓力猶存，港股亦難以持續向好。

至於中美貿易談判方面，美國白宮今日公布，財長姆努欽及貿易代表萊特希澤將前往北京，

下周二（３０日）與國務院副總理劉鶴會面，並展開的新一輪貿易談判。隨後，劉鶴將率領中國

代表團，再次前往華盛頓，在下月８日展開討論。估計是次談判將涉及知識產權、強制技術轉移

、非關稅壁壘、農業、服務、購買和執行等議題。白宮首席經濟顧問庫德洛亦指，中美貿談正取

得進展，對達成協議審慎樂觀。

不過，以目前港股的走勢而言，貿談消息已經接近被完全消化；加上，市場對結果表現得略

為不耐煩，故即使協議達成近在咫尺，但亦難以推動大市向上。



＊港股短期料２９７００至３０３００橫行＊



港股自今個月初出現上升裂口之後，一直在２９０００點以上游走。以技術走勢而言，港股

目前在２９７００至３０３００點出現一個橫行交易區，故２９７００可視為支持線，３０３０

０則視為阻力線，預料港股短期會繼續在此區內橫行。一旦港股跌穿或升破此區間，相信就可以

確定下一步走向。不過，要注意可能會出現「假突破」，即陰陽燭頂或底只微穿或升破區間，建

議投資者現階段以「低買高賣」的方式部署，宜在低位吸納個股。

同時，以期指目前的走勢而言，下月期指現報２９５５７，６月期指則現報２９４２５，估

計港股中線走勢均會以反覆向下為主；加上，上日（２３日）牛證重貨區在２９５００至

２９５９９點位置，亦能反映市場睇淡大市的走勢。（ａｌ）

