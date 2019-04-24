《經濟通通訊社２４日專訊》美國白宮國家經濟委員會主任庫德洛表示，美中貿易談判正在
取得進展，對雙方達成貿易協議持謹慎樂觀態度，並正在探討進行互訪的可能。
庫德洛稱，兩國仍有問題需要解決，例如技術轉讓及外資持股限制等問題，而降低買賣農產
品及工業大宗商品的壁壘，亦在討論範圍之內。（ｍｎ）
24/04/2019 08:08
【貿易開戰】庫德洛：對美中達成貿易協議持謹慎樂觀態度
《經濟通通訊社２４日專訊》美國白宮國家經濟委員會主任庫德洛表示，美中貿易談判正在
取得進展，對雙方達成貿易協議持謹慎樂觀態度，並正在探討進行互訪的可能。
庫德洛稱，兩國仍有問題需要解決，例如技術轉讓及外資持股限制等問題，而降低買賣農產
品及工業大宗商品的壁壘，亦在討論範圍之內。（ｍｎ）
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