【貿易開戰】庫德洛：對美中達成貿易協議持謹慎樂觀態度

《經濟通通訊社２４日專訊》美國白宮國家經濟委員會主任庫德洛表示，美中貿易談判正在

取得進展，對雙方達成貿易協議持謹慎樂觀態度，並正在探討進行互訪的可能。

庫德洛稱，兩國仍有問題需要解決，例如技術轉讓及外資持股限制等問題，而降低買賣農產

品及工業大宗商品的壁壘，亦在討論範圍之內。（ｍｎ）

