《國際要聞》伊斯蘭國宣布對斯里蘭卡連環爆炸案承認責任

《經濟通通訊社２４日專訊》伊斯蘭國（ＩＳＩＳ）宣布對斯里蘭卡發生的連環爆炸負責，

爆炸襲擊導致３２１人死亡，約５００人受傷，官方認為這是對新西蘭清真寺槍擊事件的報復行

動。

伊斯蘭國通過ＡＭＡＱ通訊社發表聲明，公布７名襲擊者的名字，但未提供更多證據表明襲

擊是其所為。

有消息人士表示，就在爆炸發生數小時前，印度向斯里蘭卡情報官員示警，稱伊斯蘭極端分

子即將發動襲擊，但不清楚當局是最終否採取行動。斯里蘭卡總統西里塞納表示，他將更換安全

部門主管，因他們未有認真看待情報。（ｍｎ）

