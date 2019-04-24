【貿易開戰】努欽與萊特希澤率領代表團下周前往北京進行貿易談判

《經濟通通訊社２４日專訊》美國政府公布，美國貿易代表萊特希澤及財政部長努欽將到訪

北京，在４月３０日與中國國務院副總理劉鶴會面。隨後劉鶴將率領一個中國代表團前往華盛頓

，在５月８日展開進一步討論。

下周的談判將涉及知識產權，強制技術轉讓，非關稅壁壘、農業、服務、採購及貿易協議執

行問題。（ｍｎ）

