《經濟通通訊社２４日專訊》英女王伊麗莎白二世邀請下，美國總統特朗普於６月３至５日
對英國進行國事訪問，同時還將與英國首相文翠珊會晤。
隨後特朗普與第一夫人將於６月６日訪問法國諾曼底，參加紀念諾曼底登陸第７５周年的活
動，期間特朗普亦將會晤法國總統馬克龍。（ｍｎ）
24/04/2019 09:39
《國際要聞》特朗普將於６月對英國及法國進行國事訪問
《經濟通通訊社２４日專訊》英女王伊麗莎白二世邀請下，美國總統特朗普於６月３至５日
對英國進行國事訪問，同時還將與英國首相文翠珊會晤。
隨後特朗普與第一夫人將於６月６日訪問法國諾曼底，參加紀念諾曼底登陸第７５周年的活
動，期間特朗普亦將會晤法國總統馬克龍。（ｍｎ）
|興證快訊24/04/2019
樓市創新高
|國際動態24/04/2019
三星Galaxy Fold評測故障多 押後推
|生財有道23/04/2019
《開市Good Morning》陳政深：宜換馬至防守性股份
|國際動態23/04/2019
斯里蘭卡恐襲增至290死 港發紅色旅警
|生財有道18/04/2019
《開市Good Morning》熊麗萍：未持比亞迪不宜「跟車」
|生財有道18/04/2019
自願醫保出台 整合保單懶人手冊
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰