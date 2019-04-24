《國際要聞》特朗普將於６月對英國及法國進行國事訪問

《經濟通通訊社２４日專訊》英女王伊麗莎白二世邀請下，美國總統特朗普於６月３至５日

對英國進行國事訪問，同時還將與英國首相文翠珊會晤。

隨後特朗普與第一夫人將於６月６日訪問法國諾曼底，參加紀念諾曼底登陸第７５周年的活

動，期間特朗普亦將會晤法國總統馬克龍。（ｍｎ）

