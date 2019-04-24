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24/04/2019 11:44

《地區經濟》南韓宣布６０億美元追加預算應對經濟增長放緩

　　《經濟通通訊社２４日專訊》南韓宣布約６０億美元的額外財政刺激計劃，預計追加預算將
令年度國內生產總值（ＧＤＰ）增速提高０﹒１個百分點。
　　南韓經濟正失去動力，去年經濟增速放緩至６年新低的２﹒７％，低於２０１７年的３﹒１
％。南韓央行上周將今年經濟增長預測下調至２﹒５％，但南韓政府仍預計今年經濟將增長２﹒
６％至２﹒７％。
　　南韓企劃財政部表示，６０億美元的追加預算旨在通過創造就業、資助國內出口商及支持企
業家來前瞻性地應對下行風險。（ｍｎ）

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