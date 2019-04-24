《經濟通通訊社２４日專訊》南韓宣布約６０億美元的額外財政刺激計劃，預計追加預算將
令年度國內生產總值（ＧＤＰ）增速提高０﹒１個百分點。
南韓經濟正失去動力，去年經濟增速放緩至６年新低的２﹒７％，低於２０１７年的３﹒１
％。南韓央行上周將今年經濟增長預測下調至２﹒５％，但南韓政府仍預計今年經濟將增長２﹒
６％至２﹒７％。
南韓企劃財政部表示，６０億美元的追加預算旨在通過創造就業、資助國內出口商及支持企
業家來前瞻性地應對下行風險。（ｍｎ）
24/04/2019 11:44
《地區經濟》南韓宣布６０億美元追加預算應對經濟增長放緩
《經濟通通訊社２４日專訊》南韓宣布約６０億美元的額外財政刺激計劃，預計追加預算將
令年度國內生產總值（ＧＤＰ）增速提高０﹒１個百分點。
南韓經濟正失去動力，去年經濟增速放緩至６年新低的２﹒７％，低於２０１７年的３﹒１
％。南韓央行上周將今年經濟增長預測下調至２﹒５％，但南韓政府仍預計今年經濟將增長２﹒
６％至２﹒７％。
南韓企劃財政部表示，６０億美元的追加預算旨在通過創造就業、資助國內出口商及支持企
業家來前瞻性地應對下行風險。（ｍｎ）
|生財有道24/04/2019
《開市Good Morning》林家亨：中海油現價可吸
|興證快訊24/04/2019
樓市創新高
|國際動態24/04/2019
三星Galaxy Fold評測故障多 押後推
|生財有道23/04/2019
《開市Good Morning》陳政深：宜換馬至防守性股份
|國際動態23/04/2019
斯里蘭卡恐襲增至290死 港發紅色旅警
|生財有道18/04/2019
《開市Good Morning》熊麗萍：未持比亞迪不宜「跟車」
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰