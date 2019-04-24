《經濟通通訊社２４日專訊》俄羅斯政府官員表示，北韓領導人金正恩與俄羅斯總統普京將
於明日在海參崴首度舉行峰會，討論北韓核計劃問題所導致的國際僵局。
金正恩於周三凌晨乘專列啟程出訪俄羅斯，北韓外務相李勇浩、外務省副相崔善姬等高官亦
有隨行。
克里姆林宮一位助手Ｙｕｒｉ Ｕｓｈａｋｏｖ表示，今次峰會的主要議題將是無核化問題
，在過去幾個月朝鮮半島局勢有所緩和，主要歸功於北韓主動停止火箭試射及關閉核試驗場，俄
羅斯將願意盡可能地提供協助。（ｍｎ）
24/04/2019 11:58
【朝鮮局勢】金正恩與普京明日首次舉行峰會，主要探討核問題
《經濟通通訊社２４日專訊》俄羅斯政府官員表示，北韓領導人金正恩與俄羅斯總統普京將
於明日在海參崴首度舉行峰會，討論北韓核計劃問題所導致的國際僵局。
金正恩於周三凌晨乘專列啟程出訪俄羅斯，北韓外務相李勇浩、外務省副相崔善姬等高官亦
有隨行。
克里姆林宮一位助手Ｙｕｒｉ Ｕｓｈａｋｏｖ表示，今次峰會的主要議題將是無核化問題
，在過去幾個月朝鮮半島局勢有所緩和，主要歸功於北韓主動停止火箭試射及關閉核試驗場，俄
羅斯將願意盡可能地提供協助。（ｍｎ）
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