  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

24/04/2019 17:30

《台股攻略－馮偉明》台股由雙王領軍，今守住１１０００點

　　《台股攻略》台股今日（２４日）開高收低，升１﹒９６點，收報１１０２７﹒６４點，成
交金額為新台幣１２０５﹒７４億元。
　　台股在雙王台積電及大立光領軍以及金融股穩揚下，早市曾一度衝高至１１０７０點，惟午
盤翻黑，所幸尾市拉高，終場站上１１０００點。台積電及大立光表現穩定，守在平盤之上，鴻
海盤中則表現較弱勢，終場跌１﹒５９％，收新台幣８６﹒９元。台積電今日開盤達新台幣
２７０元，創歷史新高，市值更突破新台幣７兆元關卡，改寫台股單一企業市值新高紀錄，尾盤
升０﹒３７％、收新台幣２６９元價位。市場資金目前集中在電子股，今日網通的美律持續上揚
。傳產股今日跌幅較重，僅營建、食品、造紙及紡織微升。金融股方面，兆豐金夾配息１﹒７元
歷年新高、股息率達６﹒０３％利多，衝上逾７年高位，金融股大致維持有０﹒２５％的漲幅。
　　投資者可繼續觀察美中貿易戰的談判結果，若美國回穩，預期台股仍有機會上攻高點。
《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》
　
　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與富邦銀行（香港）、編者及作者無涉。

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
生財有道24/04/2019
【衝上雲霄】外圍因素漸回穩 中資航空業年內有望起飛！
香港政情24/04/2019
【佔中判刑】戴耀廷、陳健民判監16個月即時入獄 邵家臻囚8個月或失議席
剖析天下24/04/2019
媒體網絡增長成雞肋 迪士尼迎串流無限之戰
中國故事24/04/2019
專攻大件快遞市場 德邦股份坐大可期
剖析天下24/04/2019
印度具增長力 惟短期風險猶在
生財有道24/04/2019
《開市Good Morning》林家亨：中海油現價可吸
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet社創SoIN】無障畫創大賽 -「網上我最喜愛獎」公眾投票

【得獎名單】「我最喜愛的社企計劃」全民投票

【etnet Bonus賞你】《野遊去保育》生態旅遊書

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金