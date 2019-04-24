《台股攻略－馮偉明》台股由雙王領軍，今守住１１０００點

《台股攻略》台股今日（２４日）開高收低，升１﹒９６點，收報１１０２７﹒６４點，成

交金額為新台幣１２０５﹒７４億元。

台股在雙王台積電及大立光領軍以及金融股穩揚下，早市曾一度衝高至１１０７０點，惟午

盤翻黑，所幸尾市拉高，終場站上１１０００點。台積電及大立光表現穩定，守在平盤之上，鴻

海盤中則表現較弱勢，終場跌１﹒５９％，收新台幣８６﹒９元。台積電今日開盤達新台幣

２７０元，創歷史新高，市值更突破新台幣７兆元關卡，改寫台股單一企業市值新高紀錄，尾盤

升０﹒３７％、收新台幣２６９元價位。市場資金目前集中在電子股，今日網通的美律持續上揚

。傳產股今日跌幅較重，僅營建、食品、造紙及紡織微升。金融股方面，兆豐金夾配息１﹒７元

歷年新高、股息率達６﹒０３％利多，衝上逾７年高位，金融股大致維持有０﹒２５％的漲幅。

投資者可繼續觀察美中貿易戰的談判結果，若美國回穩，預期台股仍有機會上攻高點。

《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》



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