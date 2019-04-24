《古臣周記－古臣》缸友Ｓｅｌｌ　ｉｎ　ｍａｙ勝率有幾高？

《古臣周記》長假期返到嚟，數數手指４月又就快過喇，睇返今個４月魚缸多次喺三萬附近

上上落落，亦連續第三個星期未能企穩三萬關。過多一個星期就踏入５月，機警嘅缸友都應該會

諗起流傳喺魚缸好多年嘅「五窮、六絕、七翻身」啦，上年魚缸就無應驗到呢個傳統，唔知今年

５月魚缸走勢會點呢？



＊香江過去十年５月表現兩升八跌＊



其實香江有嘅「五窮、六絕、七翻身」喺外國一樣有，喺外國佢地就叫

「ｓｅｌｌ ｉｎ ｍａｙ」。呢個理論就認為每年１１月到４月嘅時間係股市升勢最好嘅時期

，所以到五月就會沽出手上嘅魚毛，手持「茄殊」到大概十月先再入市。

有研究就試過為「ｓｅｌｌ ｉｎ ｍａｙ」呢個現象做過解釋，得出嘅結果都幾得意。研

究話相關現象其實喺歐洲係特別容易出現嘅，而當中嘅原因好大程度係因為當地魚缸喺進入夏季

之後，股市嘅成交同參與都會減少所致，再深入啲去講，原來係有啲ｔｒａｄｅｒ會因為夏天出

去避暑啊！其中有人就觀察到喺花旗國嘅ｔｒａｄｅｒ普遍都會揀喺勞動節同當地國殤日

（５月２７日）之間放假，所以就造就咗相關現象嘅出現喇。

嚟到香江「五窮、六絕、七翻身」嘅現象，亦有人解釋係因為過咗３月嘅業績期之後，大多

數企業都會喺５月前除淨，所以過咗業績期之後喺缺乏投資主題同除淨因素之下，都令到交投變

得淡靜。及後到１１月到４月嘅時候就因為啲ｔｒａｄｅｒ要開始「粉飾櫥窗」，加上一般打工

仔都會喺呢段期間獲派發花紅，從而就有理由帶動魚缸喺１１月到４月期間上漲。睇嚟５月嘅時

侯缸友除咗要留意股價之外，都要睇埋交易量喇！

阿臣就唔知呢個講法係咪真係咁靈，不過阿臣都有幫大家睇返過去十年魚缸５月嘅表現，發

現結果嚇人一跳！過去十年，５月魚缸可以收漲嘅只有兩次，就係前年同２００９年，分別升

８８７點同２３０２點，而跌得最甘嘅一次就發生喺２０１２年，嗰年足足大跌２６１５點！不

過，阿臣又諗如果缸友信今次係牛市重臨，又睇返２００９年喺金融海嘯之後大升，今年５月或

者可以一破呢個魔咒？



表列過去十年恆生指數５月表現：



年份 ５月頭 ５月底 升╱跌

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２０１８ ３０７８２ ３０４６９ － ３１３

２０１７ ２４７７４ ２５６６１ ＋ ８８７

２０１６ ２１０６２ ２０１８５ － ２４７

２０１５ ２８２３１ ２７４２４ － ８０７

２０１４ ２２１９５ ２３０８２ － ８８７

２０１３ ２２６９２ ２２３９２ － ３００

２０１２ ２１２４５ １８６３０ －２６１５

２０１１ ２３７９５ ２３６８４ － １１１

２０１０ ２０８００ １９７６５ －１０３５

２００９ １５８６９ １８１７１ ＋２３０２

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＊港股三周未穩三萬關，靜待本周花旗國經濟數據＊



講返阿臣個倉，金界（０３９１８）最近持續有沽壓，但暫時喺十天線（約９﹒８２３元）

之間上落，但仍然喺百天線（約９﹒６５４元）嘅位置有支持。阿臣對金界睇法無變，仍然相信

佢可以收復所有主要平均線，暫時仍然睇１０﹒５銀嘅位置。

至於另一隻逆向ＥＴＦ就仍然喺低位整固，但星期一（２３日）阿臣就發現到呢隻魚毛突然

成交急增，但價格就未有轉變，阿臣可能再觀望未來數周嘅情況如何，再作部署。

魚缸喺三萬點之間唔上唔落，而最近一周成交量亦開始收窄，所以阿臣諗港股短期仍會繼續

高位整固為主，喺廿天線（約２９５９８）有支持。今個星期五（２６日）花旗國會公布首季

ＧＤＰ，「孖屐」現時估計增長１﹒８巴仙，或者到公布數據之後，魚缸走勢先會有更明顯嘅方

向。下星期三係勞動節假期，阿臣會喺當日放假，所以要到５月８日先再同各位缸友見面。



表列截至４月２４日（１１：００ａｍ止）投資組合表現：



股份 股數 平均買入價 現價 總值

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港股：

金界 ４０００股 ９﹒６５元 ９﹒９３元 ３９７２０元

ＦＩ南方恆指 １０００股 ５﹒０５元 ５﹒１０元 ５１００元

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股票市值 ： ４４８２０元

剩餘現金 ：１０１６４４元

組合淨值 ：１４６４６４元

組合本月收益表現： ＋ ０﹒７４％（截至上月底止組合淨值：１４５３８９元）

組合累計收益表現： ＋ ３９﹒４９％（本金１０５０００元計）（２０１６年８月開倉

）



＊數據截至今日１１：００ａｍ

