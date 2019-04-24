《談國論企－黎偉成》住宅開發投資首季增近兩成

《談國論企》中國的房地產開發企業到位資金於２０１９年一季度穩步增長，使住宅開發投

資、新開工及施工面積回復加快增長的良性勢頭，商品住宅房價格保持穩態，加上竣工及待售面

積減幅不斷收窄，相信有助改善銷售面積和額度的表現。樓市可穩定向好發展。



＊商業銀行重新加大對住宅投資的力度＊



來自中國國家統計局發布的最新數據，全國房地產開發投資於２０１９年一季度累計達

２﹒３８萬億元同比增長１１﹒８％，不僅較１－２月份所增的１１﹒６％多增０﹒２個百分點

，相對於２０１８年的１０﹒４％升幅高１﹒４個百分點，屬於全面增長的良佳態勢，有賴住宅

開發投資達１﹒７２５６萬億元同比大幅增長１７﹒３％的支持，亦較２０１８年一季度多增４

個百分點。此顯房地產開發商對以住宅為主的房地產市場，回復一定的信心。

住宅開發投資的資金明顯增加，使（一）新開工面積於２０１９年一季度達２﹒８４億平方

米，同比增長１１﹒５％，較１－２月份平均增幅４﹒３％高７﹒２個百分點，此況同樣見於

２０１８一季度，即所達２﹒５３１億平方米和同比增長１２﹒２％，比前兩個月１﹒３０３２

億平方米所增的５％多增７﹒２個百分點，意味今年３月份保持往年同期提速增長佳象。

此使（二）住宅的整體施工累計面積於２０１９年一季度，增至４８﹒４５６億平方米，同

比增長９﹒７％，較１－２月份４６﹒６３４億平方米所增加的８﹒３％，多增１﹒４個百分點

，發展更遠優於２０１８年一季度４４﹒１５４億平方米僅增１﹒９％。

值得高度留意的，是（三）房地產開發企業到位資金，有回復較快增長的勢頭，即於於

２０１９年一季度達３﹒８９４８萬億元的同比增長５﹒９％，不僅較１－２月份２﹒４４萬億

元同比所增的２﹒１％多增３﹒８個百分點，更相對於２０１８年同期的升幅３﹒１％，高

２﹒８個百分點，特別惹人注目的是商業銀行加大對支持樓市的支持力度（１）國內貸款於

２０１９年一季度所達的７１３４億元，同比增長即使只為２﹒５％，但已扭轉１－２月份

４９７６億元同比減少０﹒５％之況，漲幅亦高於２０１８年一季度６９５８億元同比所增的０

﹒９％。

和（２）對個人按揭貸款於２０１９年一季度達５６４５億元，同比增長９﹒４％，較１－

２月份的３４５８億元所增６﹒５％多增２﹒９個百分點，而此數於２０１８年一季度僅

５１６０億元，同比且減少６﹒８％，可見情況有相當重大的改善。

房地產開發商再度加大投資開發力度，顯然受到住宅樓市回穩的刺激，即使（四）商品住宅

房的銷情於２０１９年一季度的情況有回穩的傾向：（Ｉ）銷售面積２﹒５９５４億平方米，同

比無疑減少０﹒６％，卻比１－２月份１﹒２３億平方米所減的３﹒２％，少減２﹒６個百分點

，當然亦遜於２０１８年一季度所達２﹒６１１４億平方米尚增２﹒５％，和（ＩＩ）銷售額度

２﹒３２３９萬億元，增長７﹒５％，亦較１－２月份１﹒１０２８萬億元的４﹒５％升幅要高

３個百分點，幅度當然遠低於２０１８年１－３月份累計達２﹒１６１萬億元的同比增長

１１﹒４％。



＊竣工及待售面積均減有利內房股業務＊



不可忽視的另一點，是（五）商品住宅房的供應仍然縮減，問題是減幅較上年同期有所收窄

，亦是房地產開發商對後市看法有好轉之因，其中（Ａ）竣工面積於２０１９年一季度達１﹒３

億平方米，同比減少８﹒１％，較１－２月份８９２６萬平方米所減的７﹒８％多減０﹒３個百

分點，但相對於２０１８年一季度達１﹒４１９８億平方米的１４％收窄５﹒９個百分點。

以及（Ｂ）待售面積於２０１９年２﹒４６７８億平方米，同比減少１５﹒４％，比１－２

月份２﹒５２億平方米所減１６﹒３％，少減０﹒９個百分點，但此項相對於２０１８年一季度

２﹒９１６７億平方米同比減２５﹒４％，則明顯收窄１０個百分點。

凡此，皆預示商品住宅房的短期供應會逐步減少。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

