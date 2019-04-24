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即市新聞

24/04/2019 09:32

《異動股》凱升飆兩成一暫升幅最大個股，獲太陽城購近二成半股權

　　《經濟通通訊社２４日專訊》凱升（００１０２）暫升幅最大個股，現暫見全日最高位
１﹒８元，升２１﹒６２％，創逾一年半高，暫成交達７１０萬股，涉資１２３０萬元。
　　太陽城集團（０１３８３）現報２﹒５８元，升７﹒９５％，盤中高見２﹒６１元，創逾八
年高，暫成交達３０２萬股，涉資７７４萬元。
　　太陽城集團最新公布，斥資約７﹒１８億元向凱升控股主要股東益航及主席郭人豪收購所持
凱升共約２４﹒６８％股權，令所持股權由約３﹒２９％增至約２７﹒９７％，成為主要股東。
　　該集團指以每股１﹒９４元收購凱升共約３﹒７億股，而每股作價較昨日收市價１﹒４８元
溢價約３１﹒０８％，而收購料為其帶來協同效益，如凱升將開發的水晶虎宮殿第二期，將為其
就該項目提供更大影響力。
　　現時，恆生指數報３００８６，升１２２點或升０﹒４１％，主板成交３４﹒５６億元。國
企指數報１１７６９，升０﹒３３％或升３８點。
　　上證綜合指數報３２０６，升７點或升０﹒２５％，成交７９﹒４９億元人民幣。

　　表列十大升幅股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　凱升控股（００１０２）　　　１﹒８００元　　　升２１﹒６２％
　　華融金控（００９９３）　　　０﹒７３０元　　　升１２﹒３１％
　　橋英控股（０８４６２）　　　０﹒７６０元　　　升　８﹒５７％
　　ＭＩ能源（０１５５５）　　　０﹒０７０元　　　升　７﹒６９％
　　精雅印刷（０８３９１）　　　０﹒５３０元　　　升　７﹒０７％
　　北京汽車（０１９５８）　　　６﹒４８０元　　　升　６﹒２３％
　　中國透雲（０１３３２）　　　０﹒１５９元　　　升　６﹒００％
　　金誠控股（０１４６２）　　　０﹒４２０元　　　升　５﹒００％
　　鐵建裝備（０１７８６）　　　２﹒２２０元　　　升　４﹒７２％
　　龍湖集團（００９６０）　　２９﹒１５０元　　　升　４﹒６７％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｓｃ）

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