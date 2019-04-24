《異動股》凱升飆兩成一暫升幅最大個股，獲太陽城購近二成半股權

《經濟通通訊社２４日專訊》凱升（００１０２）暫升幅最大個股，現暫見全日最高位

１﹒８元，升２１﹒６２％，創逾一年半高，暫成交達７１０萬股，涉資１２３０萬元。

太陽城集團（０１３８３）現報２﹒５８元，升７﹒９５％，盤中高見２﹒６１元，創逾八

年高，暫成交達３０２萬股，涉資７７４萬元。

太陽城集團最新公布，斥資約７﹒１８億元向凱升控股主要股東益航及主席郭人豪收購所持

凱升共約２４﹒６８％股權，令所持股權由約３﹒２９％增至約２７﹒９７％，成為主要股東。

該集團指以每股１﹒９４元收購凱升共約３﹒７億股，而每股作價較昨日收市價１﹒４８元

溢價約３１﹒０８％，而收購料為其帶來協同效益，如凱升將開發的水晶虎宮殿第二期，將為其

就該項目提供更大影響力。

現時，恆生指數報３００８６，升１２２點或升０﹒４１％，主板成交３４﹒５６億元。國

企指數報１１７６９，升０﹒３３％或升３８點。

上證綜合指數報３２０６，升７點或升０﹒２５％，成交７９﹒４９億元人民幣。



表列十大升幅股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

凱升控股（００１０２） １﹒８００元 升２１﹒６２％

華融金控（００９９３） ０﹒７３０元 升１２﹒３１％

橋英控股（０８４６２） ０﹒７６０元 升 ８﹒５７％

ＭＩ能源（０１５５５） ０﹒０７０元 升 ７﹒６９％

精雅印刷（０８３９１） ０﹒５３０元 升 ７﹒０７％

北京汽車（０１９５８） ６﹒４８０元 升 ６﹒２３％

中國透雲（０１３３２） ０﹒１５９元 升 ６﹒００％

金誠控股（０１４６２） ０﹒４２０元 升 ５﹒００％

鐵建裝備（０１７８６） ２﹒２２０元 升 ４﹒７２％

龍湖集團（００９６０） ２９﹒１５０元 升 ４﹒６７％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｓｃ）

