《異動股》吉利（１７５）遭副主席減持超過八百萬股，現挫逾２％

《經濟通通訊社２４日專訊》吉利汽車（００１７５）現價跌２﹒３５％，報１７﹒４２元

，失守１０天線（１７﹒５３元）；成交約１１００萬股，涉資１﹒９４億元。

根據港交所最新權益披露資料顯示，吉利執行董事兼副主席楊健，於４月１７日在場內減持

８４７﹒５萬股，每股均價約１６﹒７２元，總價約１﹒４１７億元。減持完成後，楊健持有好

倉權益的股份數目６００萬股，佔已發行的有投票權股份的０﹒０７％。

現時，恆生指數報２９９８３，升２０點或升０﹒０７％，主板成交１３２﹒１３億元。上

證綜指報３１９６，跌２點或跌０﹒０７％，成交４９６﹒６９億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

東風集團（００４８９） ７﹒９４元 跌２﹒３４％

華晨中國（０１１１４） ９﹒３０元 跌０﹒８５％

比亞迪 （０１２１１） ５５﹒９５元 跌０﹒０９％

北京汽車（０１９５８） ６﹒１５元 升０﹒８２％

長城汽車（０２３３３） ６﹒９８元 升０﹒４３％

廣汽集團（０２２３８） ９﹒３５元 跌０﹒７４％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｕｌ）

