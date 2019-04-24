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即市新聞

24/04/2019 14:33

【駐京專電】北京新推４宗土地，起始總價超９１億元

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２４日北京專電》北京市規劃和自然資源委員會新掛出４宗
土地，起始總價為９１﹒５１億元（人民幣．下同）。這４宗地全部位於熱點地區，其中２宗位
於海澱區，１宗位於朝陽區，１宗位於北京經濟技術開發區。
　　其中，北京市海澱區「海澱北部地區整體開發」蘇家坨鎮地塊為住宅混合公建用地、基礎教
育用地，建設用地面積３﹒４５萬平方米，建築控制規模９﹒４２萬平方米。該宗地掛牌出讓起
始價為２５﹒６４億元，該宗地中的住宅部分由競得人１００％自持，並主要用於高科技人才租
賃使用。
　　海澱區的宗地為北京市海澱區「海澱北部地區整體開發」西北旺鎮地塊。該宗地土地性質為
商業用地，建設用地面積３﹒２１萬平方米，建築控制規模９﹒６５萬平方米。宗地的出讓起始
價為２６﹒３８億元。
　　位於朝陽區的孫河鄉北甸西村、北甸東村、西甸村、孫河村地塊為居住用地，建設用地面積
３﹒９５萬平方米，建築控制規模４﹒３４萬平方米，掛牌出讓起始價為２４﹒４９億元，該宗
地的出讓公告中並沒有商品房銷售價格上限的規定，這是今年年內孫河板塊即將出讓的第一宗不
限價宅地。
　　另外，朝陽區孫河宗地採用「限地價，競自持」的出讓方式，同時，當現場競報自持面積比
例達到設定的預設比例時，轉入高標准商品住宅建設方案投報程序。
　　第四宗新掛出的土地為北京經濟技術開發區南海子郊野公園Ｂ片區Ｂ－０４╱Ｂ－０６╱
Ｂ－１１地塊，土地性質為其他類多功能用地，建設用地面積５﹒１７萬平方米，建築控制規模
８﹒１６萬平方米，掛牌出讓起始價為１５億元。

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