【駐京專電】北京新推４宗土地，起始總價超９１億元

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２４日北京專電》北京市規劃和自然資源委員會新掛出４宗

土地，起始總價為９１﹒５１億元（人民幣．下同）。這４宗地全部位於熱點地區，其中２宗位

於海澱區，１宗位於朝陽區，１宗位於北京經濟技術開發區。

其中，北京市海澱區「海澱北部地區整體開發」蘇家坨鎮地塊為住宅混合公建用地、基礎教

育用地，建設用地面積３﹒４５萬平方米，建築控制規模９﹒４２萬平方米。該宗地掛牌出讓起

始價為２５﹒６４億元，該宗地中的住宅部分由競得人１００％自持，並主要用於高科技人才租

賃使用。

海澱區的宗地為北京市海澱區「海澱北部地區整體開發」西北旺鎮地塊。該宗地土地性質為

商業用地，建設用地面積３﹒２１萬平方米，建築控制規模９﹒６５萬平方米。宗地的出讓起始

價為２６﹒３８億元。

位於朝陽區的孫河鄉北甸西村、北甸東村、西甸村、孫河村地塊為居住用地，建設用地面積

３﹒９５萬平方米，建築控制規模４﹒３４萬平方米，掛牌出讓起始價為２４﹒４９億元，該宗

地的出讓公告中並沒有商品房銷售價格上限的規定，這是今年年內孫河板塊即將出讓的第一宗不

限價宅地。

另外，朝陽區孫河宗地採用「限地價，競自持」的出讓方式，同時，當現場競報自持面積比

例達到設定的預設比例時，轉入高標准商品住宅建設方案投報程序。

第四宗新掛出的土地為北京經濟技術開發區南海子郊野公園Ｂ片區Ｂ－０４╱Ｂ－０６╱

Ｂ－１１地塊，土地性質為其他類多功能用地，建設用地面積５﹒１７萬平方米，建築控制規模

８﹒１６萬平方米，掛牌出讓起始價為１５億元。

