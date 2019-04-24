【駐滬專電】貝恩：去年中國私募股權市場人幣募資規模急降逾八成

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２４日上海專電》貝恩公司今日發布的《２０１９年中國私

募股權市場報告》顯示，受大型投資交易驅動，去年中國私募股權市場交易額再創新高，達到

９４０億美元，成為亞太之最。其中，交易與退出規模再創新高，但人民幣募資規模急劇下降，

總額銳減８５％。

從交易數量來看，去年股權市場交易總數量按年下降１３％，大中型投資交易數量跌至

２０１４年以來最低。其中，去年私募股權投資退出數量按年降６２％。

貝恩公司全球合夥人浦曉穎表示，由於資管新規政策收緊，包括加強對理財產品的監管，一

定程度上導致了人民幣基金募資急劇下降。

她又指，大規模的成長型投資通過同業買賣和首次公開募股（ＩＰＯ）方式完成退出，將去

年退出交易額推至歷史最高點。其中同業買賣首次在退出總額中突破５０％，主要是由於去年股

市波動，發生多個ＩＰＯ破發情況，導致更多企業尋求以同業買賣的方式退出。

她提到，隨著科創板的推出，令私募基金有更多的退出渠道，但由於科創板企業規模不大，

因此對ＰＥ來說影響不大，收益更多的是投資較小型的ＶＣ。

展望未來，貝恩預計，隨著監管力度的適度放寬，人民幣基金募資規模將有所回升，中國私

募股權市場將重歸常態。

貝恩大中華區兼併購業務主席周浩指，去年互聯網和高科技依然是最熱門的領域，約佔總投

資交易數量的一半，延續了過去五年的趨勢。但也看到傳統領域如消費、醫療將逐步重獲投資者

青睞。

另外，國內企業整體估值雖然在下行，但與亞太其他地方相比還是維持在高位，因此預計下

行趨勢還是會維持，越來越趨於理性。

他認為，在經濟下行的壓力下，私募投資週期可能變短，會爭取盡快退出，但是整體退出環

境仍然不好，小企業較難退出，因此未來幾年退出交易數量下降可能性較大。

