《午市前瞻》港股或繼續於三萬關爭持，待臨近國慶有機破頂

《經濟通通訊社２４日專訊》受到美企業績造好帶動，道指及納指雙雙創下半年高位，亞洲

股市今早氣氛良好，港股亦跟隨高開１４８點，報３０１１２點，惟同時是半日最高位，其後於

三萬關繼續湧現獲利盤，加上受到Ａ股拖累下，恆指隨即失守倒跌，並一度瀉２８０點低見

２８６８２點，最終半日收報２９７０９，跌２５３點或跌０﹒８５％，十天線（２９９７２點

）及三萬關得而復失。主板成交５３３﹒７７億元。國企指數收報１１６１０點，跌１２１點或

１﹒０３％。

人行今日開展定向中期借貸便利（ＴＭＬＦ）操作，操作金額２６７４億人幣，但計及公開

市場有１６００億人幣逆回購到期，人行今日放水僅１０７４億人幣。放水力度不大，市場未感

振奮，Ａ股繼續下挫，上證連跌３日，半日收報３１６９點，跌２９點或０﹒９２％。深證穩守

萬點關半日收報１００７０點，跌５４點或０﹒５３％。

吉利（００１７５）則因副主席減持８００萬股而急挫５﹒４９％，報１６﹒８６元，為半

日表現最差藍籌。半日最佳藍籌為九置（０１９９７），升１﹒２９％，報５９﹒１元。

重磅股方面，匯控（００００５）跌０﹒９６％，報６７﹒０５元；港交所（００３８８）

挫１﹒３７％，報２７３﹒２元；騰訊（００７００）走低０﹒６６％，報３９０﹒４元；中移

動（００９４１）下滑１﹒１９％，報７４﹒５５元；友邦（０１２９９）軟０﹒３１％，報

８０﹒０５元。



＊高盛繼續唱好中海外，汽車股隨吉利受壓＊



中海外上周公布業績後，大行高盛發表研究報告，指出中海外首季收入達２８２億元，佔全

年目標２３％，符合該行預期，給予目標價３６﹒３元，評級維持「買入」，股份今日漲

１﹒２４％，報２８﹒６元；潤地走高１﹒０４％，報３３﹒９元；融創（０１９１８）升

０﹒６２％，報４０﹒３５元；碧桂園揚０﹒３２％，報１２﹒６元；恆大（０３３３３）升０

﹒２％，報２４﹒７５元。

國藥（０１０９９）指，於Ａ股上市的附屬國藥股份（滬：６００５１１）首季純利增

１２﹒４１％至２﹒８６億人幣。醫藥板塊榮辱互見，國藥升１﹒２９％，報３１﹒５元，為升

幅最大國指股；石藥（０１０９３）跌１﹒３３％，報１４﹒８元；中生製藥（０１１７７）隨

市跌０﹒９２％，報７﹒５元。潤藥（０３３２０）升０﹒３６％，報１１﹒２元；百濟神州（

０６１６０）軟０﹒０７％，報７３﹒６元；

吉利受壓拖累其他汽車股表現，比亞迪（０１２１１）跌１﹒９６％，報５４﹒９元；華晨

（０１１１４）跌２﹒８８％，報９﹒１１元；廣汽（０２２３８）跌１﹒２７％，報９﹒３元

；長汽（０２３３３）跌２﹒５９％，報６﹒７７元，為跌幅最大國指股。



＊海信家電績前走弱，油價回吐三桶油走低＊



海信家電（００９２１）於明日公布業績，惟股價績前走弱，主動賣盤一度高見逾七成，半

日收跌５﹒４１％，報１０﹒５元。國美零售（００４９３）逆市升１﹒１６％，報０﹒８７元

；創維數碼（００７５１）跌１﹒５１％，報２﹒６１元；海爾電器（０１１６９）挫

２﹒９３％，報２１﹒５元；ＴＣＬ電子（０１０７０）漲２﹒５２％，報４﹒４７元。

金沙（０１９２８）中止發行三張約共５４億美元票據，消息拖累股價回落１﹒７２％，報

４２﹒８５元；銀娛（０００２７）軟０﹒２６％，報５８﹒２元；新濠（００２００）跌

１﹒０４％，報１９﹒１元；永利（０１１２８）走低０﹒４７％，報２１元；美高梅

（０２２８２）跌０﹒３７％，報１６﹒２８元。

６月紐約原油期貨及６月布蘭特原油期貨都略現回吐，拖累油股獲利盤湧現，中石化

（００３８６）見三個月低位，挫１﹒１５％，報６﹒０２元；中石油（００８５７）跌

０﹒７８％，報５﹒０７元；中海油（００８８３）跌２﹒０１％，報１４﹒６６元；中海油服

（０２８８３）軟０﹒４６％，報８﹒７元；中石化煉化（０２３８６）升１﹒３６％，報

７﹒４６元。



＊張智威：富力派息率吸引，可作內房首選＊



近日大市經常於三萬關好淡爭持，今日港股高開逾百點後隨即倒跌，信誠聯席董事張智威向

《經濟通通訊社》表示，大市未能進一步突破，主要是因為該區間為大時代時期的「蟹貨區」，

因此不少獲利盤湧現。雖然中央近日加大「放水」力度，但由於今年首季已累積逾３０００點升

幅，港股或有機會先進行整固後再「開車」。張智威認為，適逢國家成立７０周年，中央為粉飾

太平一定落力催谷股市及樓市，因此臨近國慶日港股有機會再創歷史新高。

內房近日表現造好，多隻股份亦見有支持。張智威認為，現時港股已開展新一輪牛市，內房

股近日亦力追落後，雖然中央口講壓抑樓價，但未見有太多實際行動，反映內地房地產市場未必

太差。

他認為富力地產（０２７７７）或可成為熱炒對象，主要由於該股是內房股中股息率較高之

股份，達８％；而市盈率只有５﹒４倍左右，屬追落後之選。他建議待股份跌穿１６元可買入，

止蝕價為１４﹒５元，目標價看１８元。其他龍頭內房如中海外、潤地亦可考慮，惟該些股份股

息率相對較低，因此風險亦相對地高。（ｕｌ）

